タレントの“あのちゃん”こと、あの、が11月6日放送の『ぐるぐるナインティナイン』（日本テレビ系）の人気企画「ゴチになります！」でピタリ賞を獲得し、賞金100万円をゲット。超偏食家として知られる彼女が的中させたことが話題を呼んでいる。

この日、あのちゃんは、VIPチャレンジャーとして東京ディズニーリゾート・アンバサダーホテル内のレストランで1人2万5000円の対決に挑んだ。

「冒頭、彼女の苦手な14個の食べ物とその理由が紹介されました。親子丼は『疲れる』、チャーハンは『なんか変なの入ってるから』、バナナは『ネチョネチョしている』、きくらげは『クラゲだと思ってたらキノコだった』、ホタテは『海の味がするから』など独特の理由が続々と判明し、視聴者の笑いを誘いました」（芸能記者）

さらにオニオンリングが苦手な理由について「存在が受け付けられない」と告白。そもそも嫌いな玉ネギが揚げている状態がイヤと述べ、「それをアンミカさんに言ったらすごい反論されて余計無理になっちゃった」と話していた。

「それでも1品目は『金目鯛の海藻蒸しと赤座海老のラヴィオリ』を注文。『海老は大好きだし、蒸れてるのも好きなので』ということでオーダー。この後も嫌いな食べ物を避けながら料理を注文し、見事ピタリ賞を獲得。ガッツポーズで喜びを表現していたのです」

X上では、

《スターにも程がある》

《苦手な食べ物があるのに回避しながらピタリとるの、めっちゃゴチ上手い》

といった賞賛の声が。さらには

《あのちゃんの嫌いな食べ物と理由ほぼ一緒すぎる》

など、爆笑とともに共感が広がっている。芸能プロ関係者もこう語る。

「あのちゃんが単純に“まずい”という理由でそれぞれの食べ物を嫌っているわけではないことが、かえって同じような経験を持つ視聴者に親近感を与えたのではないでしょうか。しかも彼女は今回、食べられないものが多い中で戦略的に注文し、ピタリ賞を獲得している。それがこれまでの100万円獲得者とは違う点ですね」

とはいえ、食生活の不安もある。

「今年7月放送の『櫻井・有吉THE夜会』ではあのちゃんが、グミやポテトチップスなど、ほぼお菓子で生活していることが判明。栄養専門家からは懸念の声も上がりました。その5日後、ラジオ『あののオールナイトニッポン0』（ニッポン放送）を体調不良で欠席。テレビ放送直後の欠席のため、プロとして自己管理を心配されていました。ぜひ栄養バランスを考えて食事をし、健康的に芸能活動を続けてほしいですね」（芸能ジャーナリスト）

いずれにしても、あのちゃんの唯一無二の個性が光った放送だった。