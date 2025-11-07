11月6日、フジテレビの大型音楽特番『FNS歌謡祭 冬』が12月3日と10日の2週連続で放送されることが発表された。司会は相葉雅紀と、フジテレビの井上清華アナウンサーが務める。

「『FNS歌謡祭』は1974年スタートの長寿番組です。例年、12月に放送されています。さらに、春や夏にも派生版の特番が組まれてきましたが、2025年4月9日に放送が予定されていた『FNS歌謡祭春』は、中居正広さんと元フジテレビ女性アナウンサーのトラブルをめぐり、放送中止となっています。しかし、7月2日の“夏”に続き、本家の“冬”も無事に放送される見込みです」（芸能プロ関係者）

6日には放送決定に合わせて、第1弾の並びも発表された。

「注目すべきは、今年度いっぱいで“コールドスリープ”を発表しているPerfumeですね。さらに、旧ジャニーズ事務所の流れを汲むSTARTO ENTERTAINMENTと関わりのあるグループではKing ＆ Prince、Snow Man、Hey! Say! JUMP、SixTONES、DOMOTO（元・KinKi Kids）らが出演します。このほか“旧ジャニ”絡みではNumber_iも入っていますね」（スポーツ紙記者）

7月の『FNS歌謡祭』でも、旧ジャニーズ事務所と関わりの深いアーティストの多さは指摘されていた。そのためX上では、

《FNS歌謡祭、1夜2夜とあるんだからジャニーズデーと他事務所デーに分けたら視聴率わかりやすくない?》

といった声も聞かれる。

「『FNS歌謡祭』は、旧ジャニーズ事務所系のグループのほか、韓流スター、Z世代の人気アーティストからベテランまで幅広いジャンルの出演者をそろえています。それぞれのスケジュール調整を考えると、旧ジャニーズとそれ以外に分けるのは難しいでしょう。

ただ、“またぎ”のタイミングで誰が来るのかには注目したいですね。“またぎ”とは午後8時や9時など、時間が切り替わる時間帯を指します。他局の番組が始まるこの時間帯には、目玉のアーティストを配置して、視聴者にチャンネルを変えさせないための工夫をこらすものです。“またぎ”に出演となれば、“数字を持っている”ことの証となります。旧ジャニーズ系のグループが“またぎ”を務めるかは気になるところですね」（放送作家）

“旧ジャニ”頼みなのか、あるいはほかの見せ方があるのか。演出手法も楽しみだ。