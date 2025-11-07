これぞ沖縄ならではのクリスマス!?「巨大ゴーヤーツリー」に「ゴーヤールーム」が登場
BEB5沖縄瀬良垣(ベブ) by 星野リゾートでは、2025年12月1日(月)から25日(木)まで、沖縄名物ゴーヤーをテーマに、ホテル全体を“ゴーヤージェニック”な空間にアレンジする「BEBゴーヤークリスマス」を開催。パブリックスペース「TAMARIBA」が、高さ約2.5メートルの巨大ゴーヤーツリーを中心とする沖縄らしいクリスマス空間に彩られる。期間中には1日1室限定の「ゴーヤールーム」もクリスマス仕様に変身。旅先でのクリスマス気分を盛り上げる！
【写真】1室限定のゴーヤールームがクリスマス仕様に。この部屋ならではの写真や動画が撮影できる！
■TAMARIBAが“ゴーヤージェニック”に大変身
ホテルでもいつもの仲間とすてきな時間を過ごしてほしいという想いを込めたコンセプト「よんな〜 ちゅライフ」を掲げて展開するBEB5沖縄瀬良垣。そのコンセプトが結実したパブリックスペース「TAMARIBA」は、24時間いつでも利用できる沖縄の縁側をイメージした小上がりエリアだ。靴を脱いでリラックスしながら本やゲームを楽しんだり、飲食をしたりと、自由な時間を過ごせる場所として親しまれている。
「BEBゴーヤークリスマス」の開催中は、に沖縄で親しまれている野菜「ゴーヤー」をテーマとした装飾が施され、「TAMARIBA」が沖縄ならではのクリスマス空間に変身。
ゴーヤーツリーの周りにゴーヤー柄のプレゼントボックスやゴーヤーの輪切りオーナメントが設置されるほか、クリスマスらしいアドベントカレンダーも登場する。
●身に付けグッズの貸出しも
さらに、クリスマスカチューシャやメガネなど、おそろいで身に付けて楽しめるクリスマスグッズの貸出しも実施。特別な思い出づくりにひと役買ってくれる。
■ゴーヤーのピザやひと品料理も堪能
BEBカフェでは、パーティに欠かせないおいしい料理も充実。皆でシェアできる「ゴーヤーサルシッチャ」など、ボリューム満点の7種類のピザやひと品料理が販売されている。
さらに、屋外の「TAMARIBA」にはキッチンカーも毎日登場。沖縄ならではのビールをはじめ、幅広いドリンクがラインナップするので、手ぶらでチェックインしても楽しいパーティ時間を過ごすことができる。
■ゴーヤールームがクリスマス仕様に
1日1室限定の「ゴーヤールーム」が期間限定でクリスマス仕様に変身！オリジナルパジャマやゴーヤーサングラスなどのグッズも用意され、ゴーヤー尽くしの空間で、この部屋ならではの写真や動画が撮影できる。
料金：1万500円〜(2人利用時1人あたり、食事別)
定員：4人
予約：BEB5沖縄瀬良垣公式サイトにて
なお、BEB5沖縄瀬良垣の「ゴーヤークリスマス」の開催期間は、2025年12月1日(月)から25日(木)まで。開催場所は「TAMARIBA」で、宿泊者なら無料での参加が可能だ。
■BEB5沖縄瀬良垣 by 星野リゾートについて
沖縄本島屈指のビーチリゾートである恩納村(おんなそん)に位置する、よんな〜(沖縄の方言で「ゆったり、のんびり」)な沖縄ステイを提供するホテル。24時間利用可能な「TAMARIBA」やコンドミニアムタイプの客室でゆっくり過ごしたり、屋外プールやバレルサウナで時間を気にせず遊んだりと、すてきな時間を過ごすことができる。
■「BEB(ベブ)」について
いつもの顔ぶれで、飲み会よりもすてきに。旅よりも気軽に。遊びゴコロあふれる客室とラウンジに、24時間営業のカフェ。飲食物の持ち込み推奨で、朝食とチェックアウトは遅れてもOK。その日の気分で楽しむ「おでかけ」に寄り添う。
2025年の冬は、いつもと趣向を変えて、沖縄ならではのクリスマスを満喫してみては。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
