ÂæÏÑ¼Ò²ñ¤Îº£¤ò±Ç¤·½Ð¤¹ÆÃÊÌÅ¸¡¡Åìµþ¤Ç³«ºÅ¡¡èñ±ÑÊ¸Á°ÁíÅý¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤ÉÅ¸¼¨
¡ÊÅìµþÃæ±û¼Ò¡ËÂæÏÑ¤Î½÷À¤¬»ý¤ÄÀ¿¼Â¤µ¤ä¶¯¤µ¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤ÊÎÏ¡¢¥¸¥§¥ó¥À¡¼Ê¿Åù¤Ø¤ÎÂº½Å¤Ê¤É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢ÂæÏÑ¼Ò²ñ¤Îº£¤ò±Ç¤·½Ð¤¹ÆÃÊÌÅ¸¡Ö¥é¥¿¥¤¥á¥¤¡ÊíåÂæËå¡Ë¡ÃTokyo Station¡×¤¬6Æü¡¢Åìµþ¹Á¶è¤ÎSHIBAURA HOUSE¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£½ñÆ»»í¿Í¤Î²¿·ÊÁë¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤ä¡¢¼Ì¿¿·Ý½Ñ²È¤ÎÎÓ°éÎÉ¤µ¤ó¤¬»£±Æ¤·¤¿èñ±ÑÊ¸¡Ê¤µ¤¤¤¨¤¤¤Ö¤ó¡ËÁ°ÁíÅý¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤¬15Æü¤Þ¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃÊÌÅ¸¤Î¼çºÅ¼Ô¤Ï¡¢¡ÖíåÂæËå¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂæÏÑ¼Ò²ñ¤¬½÷À¤Î¼çÂÎÀ¤òºÆÄêµÁ¤·¤¿¤³¤È¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£èñ»á¤¬¼«¾Î¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢Í¦´º¤Ë³Ì¤òÇË¤ê¡¢Í¥¤·¤µ¤ä¶¯¤µ¡¢ÃÎ·Ã¤È¹ÔÆ°ÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿»þÂå¤Î½÷ÀÁü¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÎÓ¤µ¤ó¤Ï¤«¤Ä¤ÆÀìÂ°¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ13Ç¯´Öèñ»á¤ËÆ±¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼«¿È¤¬É½¸½¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ïèñ»á¸Ä¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¯¼£¤ä¼Ò²ñ¡¢¹ñ²È¤ÎÀÕÇ¤¡¢¸Ä¿Í¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡¼¤Î´Ö¤ÇÊÑ²½¤¹¤ë½÷À¤Î»Ñ¤À¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£¤Þ¤¿¼«¿È¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¶õ´Ö¤ä·úÃÛ¡¢·Ê´Ñ¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢ÁíÅý¤Ç¤¢¤ê½÷À¤Ç¤â¤¢¤ëèñ»á¤ÎÌò³ä¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°ÕµÁ¤ÎÏ¢Æ°¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤³¤È¤³¤½¤¬º£²ó¤ÎÅ¸¼¨¤Î½ÅÅÀ¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
²¿¤µ¤ó¤Ï¡ÖíåÂæËå¡×¤ä¡ÖÂæÆüÍ§¹¥¡×¤Ê¤É»°¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¼ê³Ý¤±¤¿30ºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¡£ÆüËÜ¤Î¿Í¡¹¤¬ËÝÌõ¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î²ò¼á¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÂæËÌÃóÆü·ÐºÑÊ¸²½ÂåÉ½½èÂæÏÑÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÁ¾ü¨Îµ¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹¤Ï·úÃÛ²È¤ÎËåÅçÏÂÀ¤¤µ¤ó¤¬Àß·×¤·¤¿²ñ¾ì¤Î·úÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÎ¸÷¤ËÍ¥¤ì¡¢Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¹½Â¤¤Ê¤É¤¬ºîÉÊ¤ò¤è¤ê¥¯¥ê¥¢¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¶¯Ä´¡£º£¸å¤â¤µ¤é¤Ê¤ë¶¨ÎÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÂæÏÑ¥¢¡¼¥È¤ÎÆüËÜ¿Ê½Ð¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÊÂ×²í¿¿¡¿ÊÔ½¸¡§óîÆ£·¼²ð¡Ë
ÆÃÊÌÅ¸¤Î¼çºÅ¼Ô¤Ï¡¢¡ÖíåÂæËå¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂæÏÑ¼Ò²ñ¤¬½÷À¤Î¼çÂÎÀ¤òºÆÄêµÁ¤·¤¿¤³¤È¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£èñ»á¤¬¼«¾Î¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢Í¦´º¤Ë³Ì¤òÇË¤ê¡¢Í¥¤·¤µ¤ä¶¯¤µ¡¢ÃÎ·Ã¤È¹ÔÆ°ÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿»þÂå¤Î½÷ÀÁü¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²¿¤µ¤ó¤Ï¡ÖíåÂæËå¡×¤ä¡ÖÂæÆüÍ§¹¥¡×¤Ê¤É»°¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¼ê³Ý¤±¤¿30ºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¡£ÆüËÜ¤Î¿Í¡¹¤¬ËÝÌõ¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î²ò¼á¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÂæËÌÃóÆü·ÐºÑÊ¸²½ÂåÉ½½èÂæÏÑÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÁ¾ü¨Îµ¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹¤Ï·úÃÛ²È¤ÎËåÅçÏÂÀ¤¤µ¤ó¤¬Àß·×¤·¤¿²ñ¾ì¤Î·úÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÎ¸÷¤ËÍ¥¤ì¡¢Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¹½Â¤¤Ê¤É¤¬ºîÉÊ¤ò¤è¤ê¥¯¥ê¥¢¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¶¯Ä´¡£º£¸å¤â¤µ¤é¤Ê¤ë¶¨ÎÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÂæÏÑ¥¢¡¼¥È¤ÎÆüËÜ¿Ê½Ð¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÊÂ×²í¿¿¡¿ÊÔ½¸¡§óîÆ£·¼²ð¡Ë