Image: Gizmodo US

スマートグラスにカメラがついていることへ抵抗を感じる人には朗報かも。

スタートアップ企業、Even Realitiesが新たなスマートグラス「G2」を発表するようです。こちらのデバイスは、MetaのRay-Banグラスとは異なり、カメラやスピーカーは搭載されないかもしれません。

スマートグラス「Even G1」を手がけたEven Realities。同社は、来週に新モデルを発表する準備を進めています。このモデルが、G1スマートグラスに類似したプロダクトになっているなら、それはMetaをはじめとする競合製品よりもプライバシーに配慮したデザインになっているでしょう。

Even Realitiesは、11月12日に予定している詳細の発表について、多くを明らかにしている訳ではありませんが、ティーザー動画からは、いくつかの情報を読み取ることができます。

Even G2. Get ready to wear the future. Launching on Nov 12.

At first, they might look like ordinary glasses. But the moment you wear them, everything changes.

A new extraordinary power is almost ready to be unleashed.

Launching on Nov 12.https://t.co/zP4T3JxNI9 pic.twitter.com/EAQTzQ5ew2 - Even Realities (@EvenRealities) November 6, 2025

発表されるモデルG2にもG1同様ディスプレイが搭載されており、どうやらそれは、フルカラーではなくモノクロの仕様になっているみたい。また、この動画からは、カレンダー通知や音声アシスタントを使ったときの情報などを、ディスプレイに表示できるということもわかります。こうした機能については、G1でも搭載されていた機能なので、これらの機能は継承されているようです。

Image: Even Realities

「新たな驚異のパワーがまもなく解き放たれる」と予告しているEven Realities。これを聞いて、Metaなどの競合製品と同じようにカメラやスピーカーを追加するのではないかと予想する人もいるかもしれませんが、そうなることは考えにくいでしょう。

というのも、Even Realities最大の魅力は、グラスにそうした機能がないこと、だからです。もし同社がこれらの機能を追加しようと考えていたのなら、はじめから搭載していたはずです。また、カメラやスピーカーを追加するとなると、問題も増えてしまいます。

Ray-Ban Metaグラスのカメラを使うこともある筆者ですが、この機能が必要不可欠なものだとは考えていません。Even Realitiesがカメラ路線に舵を切ったら個人的には正直がっかりです。スマートグラスの領域においては「多様性」が、さまざまなタイプのグラスが存在している方がいいのではないでしょうか。

無論、私の予想が外れる可能性もありますが、G2にカメラが搭載される可能性については低いように思えます。とはいえ、そうなるとEven Realitiesが言及する「新たな驚異のパワー」とは一体なんなのか。一週間後の答え合わせが楽しみです。