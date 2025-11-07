日曜日のメゾンデが新曲「超弩級フロンティア」を配信リリース！原作は人気コメディ漫画『ジャイアントお嬢様』
日曜日のメゾンデが、新曲「超弩級フロンティア」を11月12日に配信リリースする。
■作詞作曲はボカロPのサツキが担当
「超弩級フロンティア」は、『サンデーうぇぶり』（小学館）で連載中のコメディ漫画『ジャイアントお嬢様』を原作に、ボカロPのサツキが作詞作曲。
テンポは“主人公・機子の身長”にちなんだ184BPM。軽快でキャッチーなリズムのうえで、礼衣のボーカルが響き合い、コミカルさとドラマティックな高揚感が共存する“超弩級”ポップチューンに仕上がった。
原作の要素をモチーフにした小ネタも随所に散りばめられており、聴くたびに新しい発見がある一曲となっている。
原作ファンにはもちろん、初めて『ジャイアントお嬢様』の世界に触れるリスナーにとっても、物語の勢いとスケール感をそのまま音楽で感じ取ることができる。ぜひ、配信開始を楽しみに待とう。
ジャケットビジュアルも同時に公開。巨大化したお嬢様・機子のかわいらしい表情が印象的だ。
■リリース情報
2025.11.12 ON SALE
DIGITAL SINGLE「超弩級フロンティア」
■関連リンク
サンデーうぇぶり
https://www.sunday-webry.com/
日曜日のメゾンデ OFFICIAL SITE
https://www.maisondes-6half.com/
礼衣 OFFICIAL X
https://x.com/reibowwow
礼衣 OFFICIAL Instagram
https://www.instagram.com/reibowwow/
サツキ OFFICIAL SITE
https://32ki-may.myportfolio.com/