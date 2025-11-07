日曜日のメゾンデが新曲「超弩級フロンティア」を配信リリース！原作は人気コメディ漫画『ジャイアントお嬢様』

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

日曜日のメゾンデが、新曲「超弩級フロンティア」を11月12日に配信リリースする。

■作詞作曲はボカロPのサツキが担当

「超弩級フロンティア」は、『サンデーうぇぶり』（小学館）で連載中のコメディ漫画『ジャイアントお嬢様』を原作に、ボカロPのサツキが作詞作曲。

テンポは“主人公・機子の身長”にちなんだ184BPM。軽快でキャッチーなリズムのうえで、礼衣のボーカルが響き合い、コミカルさとドラマティックな高揚感が共存する“超弩級”ポップチューンに仕上がった。

原作の要素をモチーフにした小ネタも随所に散りばめられており、聴くたびに新しい発見がある一曲となっている。

原作ファンにはもちろん、初めて『ジャイアントお嬢様』の世界に触れるリスナーにとっても、物語の勢いとスケール感をそのまま音楽で感じ取ることができる。ぜひ、配信開始を楽しみに待とう。

ジャケットビジュアルも同時に公開。巨大化したお嬢様・機子のかわいらしい表情が印象的だ。

■リリース情報

2025.11.12 ON SALE

DIGITAL SINGLE「超弩級フロンティア」

