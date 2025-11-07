吉成名高、ONEアトム級初代王者へ「タイトル戦への軌跡」公開
東京・有明アリーナで開催される『ONE173』のONEアトム級ムエタイ世界王者決定戦に挑む吉成名高（日本／Eiwa Sports Gym）。「初代チャンピオンは永遠に語り継がれるもの」と語る彼の強い決意に迫ったU-NEXT特別ムービー『吉成名高 ONEタイトル戦への軌跡』が、7日よりU-NEXT格闘技YouTubeチャンネルで公開された。
【動画】吉成名高、ONEアトム級初代王者へ「タイトル戦への軌跡」公開
今年3月にONE参戦を果たし、現在3連勝中の吉成。映像では「芸術」と称される彼の試合スタイルと、その裏にある意識や哲学が赤裸々に語られている。
王座を懸けた『ONE173』では、ONE無敗のタイの新鋭・ヌンスリンと激突。「集大成となる試合。全部出す思いで挑む」と、冷静な表情の奥に闘志を燃やしている。
11月16日に開催される『ONE173』は、U-NEXTにて独占PPVライブ配信される。
