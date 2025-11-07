【近畿の天気】８日（土）は広く晴れて秋の行楽日和　９日（日）は大きい傘の出番に　台風２６号の動向にも要注意

１１月８日（土）の近畿地方は、秋の行楽日和。日中は日ざしのもと過ごしやすく感じられそうです。



近畿地方は、日本海に中心のある高気圧に覆われるでしょう。全域で安定した晴れの天気となりそうです。夜は雲が広がってきますが、土曜日いっぱいは雨が降ることもないでしょう。空気が乾燥しますので、火の元には注意をするようにしてください。



朝の最低気温は８〜１２℃くらいの所が多く、内陸部を中心に冷えるでしょう。日中の最高気温は北部で１８℃くらい、中部と南部で２０℃前後の見込みです。前日と同じくらいか少し低くなるものの、日ざしがたっぷりで過ごしやすいでしょう。一日の気温差が大きくなりそうです。



９日（日）は低気圧や前線が近づき、午後を中心に広く本降りの雨となるでしょう。お出かけには大きい傘が必要です。雨の後は一時的に冬型の気圧配置になり、１０日（月）は北部でしぐれる見込みです。寒気が流れ込んで、来週前半は冷える見込みです。



さて、フィリピンの東には強い台風２６号があって、今後日本へ近づくおそれもあります。来週にかけて動向に注意が必要です。