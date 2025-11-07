本日の【株主優待】情報 (7日 発表分) 本日の【株主優待】情報 (7日 発表分)



11月7日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。



■拡充／変更 ―――――――――――



ＮＩＴＴＯＨ <1738> [名証Ｍ] 決算月【3月】 11/7発表

「オリジナルカレンダー」を終了し、「全国共通おこめギフト券」のみに変更する。



Ｉ－ｎｅ <4933> [東証Ｐ] 決算月【12月】 11/7発表

新制度では12月末時点で100株以上を保有する株主に、保有株数500株未満でデジタルギフト1万円分、500株以上で同2万円分を贈呈する。自社サイトで利用可能なポイント付与から変更。



アップガレージグループ <7134> [東証Ｓ] 決算月【3月】 11/7発表

300株以上を1年以上継続保有する株主には3000円の商品券を3枚贈呈する。また、SUPER GT（スーパーGT）チケットの対象レースを国内外（従来は国内のみ）レースとする。



三十三フィナンシャルグループ <7322> [東証Ｐ] 決算月【3月】 11/7発表

新制度では3月末時点で300株以上を1年以上継続保有する株主に、QUOカード1000円分を贈呈し、500株以上保有株主にはカタログギフト（保有株数に応じて4000～8000円相当）を追加する。



藤田観光 <9722> [東証Ｐ] 決算月【12月】 11/7発表

12月末割当の1→5の株式分割実施後も保有株数の要件は「100株以上」を据え置く。実質拡充。また、株主優待券の割引方法を金額割引へ変更するほか、長期保有株主と大口保有株主向け優待制度を新設する。そのほかの変更点は、日帰り施設利用券の枚数変更、優待券の電子化、利用可能施設の拡大。26年6月末基準日から適用。



ＡＩストーム <3719> [東証Ｓ] 決算月【12月】 11/7発表（場中）

株主優待制度を拡充し、QUOカード500円分およびビットコイン500円相当の配布を追加する。対象は毎年12月末時点で300株以上を保有する株主。継続保有期間に応じた増額も検討。



百十四銀行 <8386> [東証Ｐ] 決算月【3月】 11/7発表（場中）

1000株以上かつ3年以上継続保有する株主に贈呈するカタログギフトを1万円相当（従来は5000円相当）に増額する。



■廃止 ――――――――――――――



セントケア・ホールディング <2374> [東証Ｐ] 決算月【3月】 11/7発表

MBO成立を条件に株主優待制度を廃止する。



ビジネスエンジニアリング <4828> [東証Ｐ] 決算月【3月】 11/7発表（場中）

25年12月末を最後に株主優待制度を廃止する。



株探ニュース

