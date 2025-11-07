ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 『忍たま乱太郎』ほわぬい最新弾が登場決定! - ラインナップをチラ見… 『忍たま乱太郎』ほわぬい最新弾が登場決定! - ラインナップをチラ見せ 『忍たま乱太郎』ほわぬい最新弾が登場決定! - ラインナップをチラ見せ 2025年11月7日 18時50分 マイナビニュース リンクをコピーする みんなの感想は？ バンプレストブランド(BANDAI SPIRITS)公式X(@BANPRE_PZ)は、11月7日にTVアニメ『忍たま乱太郎』から、「ほわぬい」シリーズの最新弾の登場を発表した。ポストでは登場する委員会ごとのシルエットをチラ見せ。答えは11月13日夕方に公開予定とのこと。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【君も我愛羅に!】NARUTOのあのアイテムがぬいぐるみに!? クレーンゲームに登場 - 「マジかよ〜!! めっちゃイイやん」「憧れたやつwww」の声 "おっとっと"がフィギュアになっちゃった!?10月よりプライズに登場 - 「幻のクレーンクラゲ」もラインナップ 『NARUTO-ナルト-』「終末の谷」千手柱間の石像が登場! うちはマダラと組合わせブックスタンドにも 関連情報（BiZ PAGE＋） インフルエンサー, タレント, ナレーター, 俳優, 動画