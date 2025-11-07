¤Í¤§¡¢ÆÉ¤á¤ë¡©¡ÖÆñÆÉµù¹ÁÌ¾ÈÖÉÕÉ½ ËÌ³¤Æ»¾ì½ê¡×Ì¾Á°¤ÎÍ³Íè¤ä³Í¤ì¤ë³¤¤Î¹¬¤âÅ°Äì²òÀâ～²£¹ËÊÔ～
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ËÌ³¤Æ»µù¹Áµù¾ì¶¨²ñ¤¬¡ØÆñÆÉµù¹ÁÌ¾ÈÖÉÕÉ½¡ÊËÌ³¤Æ»¾ì½ê¡Ë¡Ù¤òÈ¯É½¡ª
ÁêËÐ¤ÎÈÖÉÕÉ½¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ë¤¢¤ëÆñÆÉ¤Îµù¹ÁÌ¾¤¬ÈÖÉÕ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÌ³¤Æ»¤Ë¤ÏÆñÆÉÃÏÌ¾¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¡¢ÆÉ¤à¤Î¤¬Æñ¤·¤¤µù¹Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Çº£²ó¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎÆñÆÉµù¹ÁÌ¾¤ò¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤ÊËÌ³¤Æ»¤Î¤ª¤¤¤·¤¤³¤¤Î¹¬¤¬³Í¤ì¤ë¤Î¤«¤â¿¼·¡¤ê¡ª¡¡º£²ó¤ÏÅìÀ¾¤Î²£¹ËÊÔ¤Ç¤¹¡£Åì¤Î²£¹Ë¡§Íå±±Ä®¤Î¡Ö±÷¿ÒËãÉÛ¡×µù¹Á¡¢¤Ê¤ó¤ÈÆÉ¤à¡©
À¤³¦¼«Á³°ä»º¤Ç¤¢¤ëÃÎ¾²¤ÎÄ®¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÍå±±Ä®¡Ê¤é¤¦¤¹¤Á¤ç¤¦¡Ë¤Î¡Ø±÷¿ÒËãÉÛµù¹Á¡Ù¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡ÈËãÉÛ¡É¤Ï¡Ö¤¢¤¶¤Ö¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤ÈÆÉ¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡
Àµ²ò¤Ï¡§¡Ö¤ª¤¿¤º¤Í¤Þ¤Ã¤×¡×
±÷¿ÒËãÉÛµù¹Á¤Ï¡¢Íå±±Ä®¤ÎËãÀ¸Ä®¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¼ç¤ËÍå±±µù¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤Îµù¶È¼Ô¤¬ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¾Á°¤ÎÍ³Íè¤Ï¥¢¥¤¥Ì¸ì¤Î¡Ö¥ª¡¦¥¿¥Ã¥Ë¡¦¥ª¥Þ¡¦¥×¡×¤Ç¡¢¡ÈÀî¿¬¤Ë¡¦³ò¤ÎÌÚ¤¬¡¦¤¢¤ë¡¦¤â¤Î¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¿¤·¤«¤Ë¡Ø±÷¿ÒËãÉÛµù¹Á¡Ù¤ÎÆîËÌ¤Ë¤ÏÀî¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÀî¿¬¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃÎ¾²¤Ë¤Ï¥·¥é¥«¥Ð¤ä¥À¥±¥«¥ó¥Ð¤Ê¤É¤Î³ò¤ÎÌÚ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢°ÕÌ£¤¬Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤ëÃÏÌ¾¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£²èÁü¡§Íå±±Ä®
±÷¿ÒËãÉÛµù¹Á¤Ç¤Ï¡¢½Õ¤«¤é²Æ¤Ë¤«¤±¤Æ¥«¥ì¥¤¤¬³Í¤ì¤Æ¡¢°ìÌë´³¤·¤Ê¤É¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Åß¤«¤é½Õ¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¥¹¥±¥È¥¦¥À¥é¤Îµù³Í¤â¤¢¤ê¡¢¥¿¥é¥³¤È¤·¤Æ¤â²Ã¹©¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¤¥Ð¥é¥¬¥Ë¤È¤¤¤¦Á´¿È¤Ë¤¤¤Ð¤é¤Î¤è¤¦¤ÊÛù¤ò»ý¤Á¡¢¤È¤Æ¤â´Å¤ß¤¬¶¯¤¯¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¸¸¤Î¥«¥Ë¤â¡£
Íå±±µù¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤Ç³Í¤ì¤¿¿·Á¯¤Ê³¤»ºÊª¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î²Ã¹©ÉÊ¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡¢Ä¾±Ä¤ÎÈÎÇä»ÜÀß¡Ø³¤Á¯¹©Ë¼¡Ù¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾ÜºÙ¾ðÊó¡Û
±÷¿ÒËãÉÛµù¹Á
½»½ê¡§ËÌ³¤Æ»ÌÜÍü·´Íå±±Ä®ËãÉÛÄ®
¥¢¥¯¥»¥¹¡§º¬¼¼ÃæÉ¸ÄÅ¶õ¹Á¤«¤é¼Ö¤ÇÌó1»þ´Ö
³¤Á¯¹©Ë¼ Íå±±µù¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç
½»½ê¡§ËÌ³¤Æ»ÌÜÍü·´Íå±±Ä®ËÜÄ®361
¥¢¥¯¥»¥¹¡§º¬¼¼ÃæÉ¸ÄÅ¶õ¹Á¤«¤é¼Ö¤ÇÌó1»þ
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§0153-87-3542
±Ä¶È»þ´Ö¡§9:00～17:00
ÄêµÙÆü¡§11～4·î¤ÎÆüÍËÆü
»¥ËÚ»Ô¤«¤é¤ª¤è¤½160kmÎ¥¤ì¤¿À¾Â¦¤Ë¤¢¤ê¡¢¡Ø²ìÏ·¤ÎÂì¡Ù¤Ê¤É¤ÎÌ¾½ê¤â¤¢¤ë¡¢ÅçËÒÂ¼¡Ê¤·¤Þ¤Þ¤¤à¤é¡Ë¤Î¡Ø¸üÀ¥µù¹Á¡Ù¡£¤è¤¯»È¤ï¤ì¤ë´Á»ú¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ê¤Î¤ÇÆÉ¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ö¤¢¤Ä¤»¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²èÁü¡§ËÌ³¤Æ»µù¹Áµù¾ì¶¨²ñHP¤è¤ê
Àµ²ò¤Ï¡Ö¤¢¤Ã¤Á¤ã¤»¡×
Àµ¼°Ì¾¾Î¤Ï¡Ø¸üÀ¥¡Ê¤¢¤Ã¤Á¤ã¤»¡Ëµù¹Á¡Ê¸üÀ¥ÃÏ¶è¡Ë¡Ù¤Ç¡¢¼ç¤ËÅçËÒµù¶È¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤Îµù¶È¼Ô¤¬ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¾Á°¤ÎÍ³Íè¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¶á¤¯¤Ë¤Ï¡Ø¸üÀ¥¥È¥ó¥Í¥ë¡Ù¤Ê¤É¤Û¤«¤Î¾ì½ê¤Ë¤â¡Ø¸üÀ¥¡Ù¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ø¸üÀ¥µù¹Á¡Ù¤Ç¤ÏÇ¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¥Û¥Ã¥±¤Îµù³Í¤¬¤¢¤ê¡¢ÅçËÒÂ¼Á´ÂÎ¤Ç¤âµû¼ïÊÌ¤Ç¤Ï¥Û¥Ã¥±¤¬Ìó464¥È¥ó¤ÈºÇ¤â¿ôÎÌ¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£9～10·î¤Î½©¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¥µ¥±¤â¤è¤¯³Í¤ì¤Æ¡¢ÅçËÒÂ¼¤Îµù³Í¹â¤È¤·¤Æ¤âºÇ¤â¹â¤¤¶â³Û¤Îµû¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅçËÒÂ¼¤Î¾¦Å¹¤ä¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥Û¥Ã¥±¤Î³«¤¤äÈÓ¼÷»Ê¡Ê¤¤¤º¤·¡Ë¡¢¥µ¥±¥È¥Ð¤Ê¤É¤âGET¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£
¡Ú¾ÜºÙ¾ðÊó¡Û
¸üÀ¥µù¹Á¡Ê¸üÀ¥ÃÏ¶è¡Ë
½»½ê¡§ËÌ³¤Æ»ÅçËÒ·´ÅçËÒÂ¼¹Á
¥¢¥¯¥»¥¹¡§¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¤«¤é¼Ö¤ÇÌó2»þ´Ö50Ê¬
É®¼Ô¤ÏÆ»»º»Ò¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ï¹¤¤¤È¤¤¤¦¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÆÉ¤á¤Ê¤¤ÃÎ¤é¤Ê¤¤ÃÏÌ¾¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Îµù¹Á¤Ï¤É¤Á¤é¤â²£¹Ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÆñÆÉ¤Ç¤·¤¿¡£µù¹Á¤ä¤ª¤¤¤·¤¤³¤»ºÊª¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤¿¤ì¤¿Êý¤Ï¡¢¤¼¤ÒÂ¤ò±¿¤ó¤À¤ê¡¢ËÌ³¤Æ»»º¤Î¤ª¤¤¤·¤¤³¤»ºÊª¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
Ê¸¡¿aoikara¡¡²èÁü¡¿ËÌ³¤Æ»µù¹Áµù¾ì¶¨²ñ¡¦Íå±±Ä®