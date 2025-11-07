ユニ・チャームは２０２６年にも、経血を使った子宮頸（けい）がんのリスク検査の事業化に乗り出す。

子宮頸部から細胞を採取する子宮頸がん検診は、痛みへの不安や不快感など心理的ハードルが高く、受診率の低さが課題となっている。自宅で気軽に使えるキットを販売し、がんの早期発見や予防につなげることを目指す。

サービスは、ゲノム解析を手がける筑波大発の新興企業「アイラック」と共同で提供する。利用者には、ユニ・チャームが開発した独自のパッドで吸収した経血を濾紙（ろし）に転写し、郵送してもらう。アイラックが経血中の成分を解析し、子宮頸がんの原因の一つとなるヒトパピローマウイルス（ＨＰＶ）のうち、がん化するリスクの高い数十種類の有無を調べ、通知する。感染していた場合、病院での検査を促す。

今後、検査の精度や採算性を確かめたうえで、来年中にも事業化を目指す。１人当たりの価格は、病院での検査より２〜３割安い水準に抑えることを見込む。

子宮頸がん検診は国が推奨する５種類のがん検診のうちの一つだが、欧米の受診率が約７〜８割に上るのに対し、日本は４割程度にとどまる。