¡Ú¹â»Ô¼«Ì±¡ÛÀÐÇËÁ°¼óÁê¡¢ÀÐÇË¤µ¤ó¤¬¥È¥é¥ó¥×¤Î²£¤Ç¤Ï¤·¤ã¤¤¤ÇÈô¤ó¤À¤éÈá·àÅªÈãÈ½¤È¸À¤ï¤ì¡Ö¥¦¥Õ¥Õ¡Ä¡×¡¡¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ËÁ´Éô£Ù£Å£Ó¤Ç¤Ï¡×£Í£Â£Ó½Ð±é
¡¡ÀÐÇËÌÐÁ°¼óÁê¤¬£·Æü¡¢£Í£Â£Ó¤ÎÍ¼Êý¥Ë¥å¡¼¥¹¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤è¤ó¥Á¥ã¥ó£Ô£Ö¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬ÍèÆü¤·¤¿¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤ò·Þ¤¨¤¿·ï¤ò¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥ÈÉðÅÄ°ì¸²»á¤¬¡Ö»ä¤ÏÈãÈ½Åª¤Ç¡¢¤¢¤ì¤À¤±¤´µ¡·ù¤ò¼è¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Û¤ÉÆüËÜ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¼å¤¤¤Î¤«¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¹â»Ô¼óÁê¤¬ÊÆ¶õÊì¤ò»ë»¡¤·¡¢ÊÆÊ¼¤Î³åºÓ¤ò¼õ¤±¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î²£¤ÇÏÓ¤òÆÍ¤¾å¤²Èô¤ÓÄ·¤Í¤¿¤³¤È¤ò¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤Î¤Ï¤·¤ã¤®¤Ã¤×¤ê¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤ì¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤òÀÐÇË¤µ¤ó¤¬¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢ÆÃ¤ËÊÝ¼é·Ï¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÊªÀ¨¤¯Èá·àÅª¤ËÈãÈ½¤¹¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÐÇË»á¤Ï¡Ö¥¦¥Õ¥Õ¡Ä¡×¤È¾Ð¤¤¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ËÀ¤³¦ºÇÂç¤ÎÅê»ñ¤ò¤·¤Æ¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¸ÛÍÑ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¤³¤ì¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ë¤â¤¤¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤Ï´ØÀÇ¤è¤ê¤âÅê»ñ¤Ç¤¹¤è¤È¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×¤µ¤ó¤â¤½¤ì¤òÍý²ò¤·¤Æ£±£µ¡ó¤Ç¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¡ÖÆüËÜ¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Ï°ã¤¦¹ñ¤Ê¤ó¤Ç¤Í¡¢¹ñ±×¤â°ã¤¦¡£ÆüËÜ¤¬¤¤¤«¤Ê¤ëÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤«¤ÏËÜÅö¤Ë¥·¥Ó¥¢¤Ë¸«¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¤¢¤¢¸«¤¨¤Æ¡¢Èó¾ï¤ËÎäÅ°¤Ê¹ñ¤Ê¤ó¤Ç¤Í¡¢ÆüËÜ¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¹ñ¤À¤È¼¨¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÏÁêÅö¤ËÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤«¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Î¸À¤¦ÄÌ¤ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐÆüËÜ¤ÏÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¼çÄ¥¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¥¤¥¨¥¹¤È¸À¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤Æ±ÌÁ´Ø·¸¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ï¹â»Ô¤µ¤ó¤â¥¢¥á¥ê¥«µÄ²ñ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢½½Ê¬¾µÃÎ¤Ç³°¸ò¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£