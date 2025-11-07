テレ朝、大晦日＆年越し番組解禁 7年連続“ザワつくトリオ”降臨・前代未聞の試みにも挑戦
【モデルプレス＝2025/11/07】テレビ朝日では、12月31日午後5時〜深夜1時に『ザワつく！大晦日』と、人気スピンオフ企画『ザワつく！音楽会』の＜昭和歌謡ライブで！年越しSP＞を放送する。
華麗なる家庭で育ち、言いたいことを遠慮なく口にする長嶋一茂、石原良純、高嶋ちさ子の“ザワつくトリオ”が、世間をザワつかせている社会現象について独自トークを繰り広げ、毎週反響をよんでいる『ザワつく！金曜日』。テレビ朝日では2019年から毎年、ザワつくトリオが12月31日に大暴れする『ザワつく！大晦日』を放送し、好評を獲得。2024年、歴代最長8時間という長丁場で届けた『ザワつく！大晦日』の第1部（午後5時〜）は個人5.8％（世帯10.１％）、第2部（よる6時〜）は個人7.9％（世帯12.7％）、第3部（よる7時30分〜）は個人5.2％（世帯8.5％）を記録。第1部と第2部で横並び民放トップを達成した。
そんな人気の『ザワつく！大晦日』が、今年も午後5時から放送決定。7年連続、ザワつくトリオが大晦日に降臨することに。今年は『ザワつく！大晦日』と、人気スピンオフ企画『ザワつく！音楽会』の＜昭和歌謡ライブで！年越しSP＞の2本立てで放送。昨年同様、年越しまで8時間ぶっとおしでザワつきまくりる。
『ザワつく！大晦日』ブロックでは例年どおり、豪華ゲストを迎え多彩なゲーム、クイズ、トークで盛り上がるが―今回は前代未聞の試みにも挑戦する。ザワつくトリオはもちろん、テレビ朝日ならではの豪華俳優陣が次々と登場する、“超スペシャルなドラマ”を制作することに。そのタイトルは『高嶋ちさ子殺人事件』。ザワつくトリオへの発表はスタジオで行われ、司会進行のサバンナ・高橋茂雄が「今年は新たな試みがございます。なんと我々も出演してドラマを作りたいと思います！」と高らかに宣言すると、ちさ子は「は？ 私、無理です、そういうの」とがく然。しかも、ドラマのタイトルを聞いたとたん、「ねえ、ふざけないでよ！」と猛抗議。一茂はちさ子は被害者よりも犯人が似合うとして、「ちさ子ちゃんがオレたちをひとりずつ火あぶりにしていって、そして誰もいなくなって…最後にちさ子ちゃんにピンスポが当たるんじゃない？」と勝手にストーリーを予想したほか、良純は「殺人事件が起こるってことは、オレは刑事役とか？だったら“団長”にして！」と西部警察の役柄をリクエストしていた。
また、豪華俳優陣が続々出演予定だと聞き、ちさ子が「そりゃあ、この4人でやったら学芸会だからね」と安心すると、良純は「学芸会ってなんだよ！オレは一応、（演技の）プロだよ！」と憤慨していた。この“ザワつく！大晦日ドラマ”高嶋ちさ子殺人事件はいったいどんなストーリーなのか？ザワつくトリオの役柄は？そして豪華ゲスト俳優陣はどんな顔ぶれなのか？気になる内容＆出演者はこれから続々と明らかになっていく。（modelpress編集部）
◆テレビ朝日、7年連続「ザワつく！大晦日」放送
◆「ザワつく！大晦日」前代未聞の試みに挑戦
