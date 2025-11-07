フワちゃん、活動再開を報告 女子プロレス団体「スターダム」入団で本格挑戦へ「禊のためではなく、本気でプロレスを」【全文】
【モデルプレス＝2025/11/07】タレントのフワちゃんが11月7日、自身のInstagramを更新。活動を再開することを発表した。
【写真】フワちゃん、正座で活動再開報告
フワちゃんは「皆様ご無沙汰しております、フワちゃんです！！」と切り出し、「昨年は私の発言で、ご迷惑やご心配をおかけしました」とコメント。「この一年半、自分と向き合いながら試行錯誤を重ね、日々精進してまいりました」と記し、「本日を持ちまして、女子プロレス団体スターダムに入団し、新たな夢に本格的に挑戦します！」と報告した。最後には「12月29日、両国国技館 この一年半の思いを、全てリングにぶつけます！！成長した姿をお見せ出来るのを、心から楽しみにしてます！！！」と意気込んでいる。
また、画像で投稿された「活動再開のご挨拶」では「この活動休止期間、希望を捨てずにやってこれたのは、プロレスがあったから」と思いを吐露。「禊のためではなく、本気でプロレスをやりに来ました 皆様、これから、宜しくお願いします！！」と記している。
フワちゃんは2024年8月、お笑い芸人・やす子に対する不適切な発言をしたスクリーンショットが拡散され炎上。声明文で謝罪するとともに、芸能活動の休止を発表していた。（modelpress編集部）
活動再開のご挨拶
皆様ご無沙法しております、フワちゃんです！
昨年は、私の発言で、ご迷惑やご心配をおかけしました。あれから一年半、自分と向き合いながら試行錯誤を重ね、日々精進して参りました。
本日を持ちまして、女子プロレス団体STARDOMに入団し、新たな夢に本格的に挑戦します。
この活動休止期間、希望を捨てずにやってこれたのは、プロレスがあったから。
禊のためではなく、本気でプロレスをやりに来ました 皆様、これから、宜しくお願いします！！
