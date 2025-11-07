お得なサイズアップ対象商品！！【スタバ】1日の始まりはコレ♡「朝食向けフード」

【スターバックス】のモーニングタイムにぜひチェックしたいのが、「サイズアップモーニング」。対象フードを朝11時までに購入すると、対象ドリンクを無料で1サイズアップできるお得なサービスです。今回は、忙しい朝も手軽に栄養と満足感をチャージできる、サイズアップモーニング対象フード2品をピックアップしてご紹介します！

食べ応え満点の王道朝ごはん「あらびきソーセージパティ & スクランブルエッグ イングリッシュマフィン」

ジューシーなあらびきソーセージパティと、ふんわりスクランブルエッグがイングリッシュマフィンにサンドされた、朝にうれしい一品。筆者も大好きなマフィンで、温めることでパンの香ばしさも引き立ち、満足感のある朝食になります。子どもでも食べやすい優しい味わいなのも、嬉しいポイントです◎

甘酸っぱさと食感がクセになる「ストロベリー & クランベリー ベーグルサンド」

定番のマフィンに加えて、なんとベーグルもサイズアップモーニングの対象になったようです！ もっちり食感のベーグルに、ストロベリーとクランベリーを練り込み、植物性素材のストロベリー風味クリームチーズをサンド。フルーツの甘酸っぱさとベーグルの香ばしさが好バランスで、満足感はありながら、サラッと食べきれそうです。

