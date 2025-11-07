吉村洋文大阪府知事（50、日本維新の会代表）が7日、府庁での囲み会見で、22日に大阪市の御堂筋で予定される阪神タイガースの優勝パレードについて「忙しいと思うので、ちょっとお誘いするのは控えようかなというふうに思っています」と述べ、熱狂的な阪神ファンとして知られる高市早苗首相（64）の招待を断念することを明らかにした。



【写真】熱狂的阪神ファン！福島瑞穂氏、小池百合子氏らとメガホンを振る高市早苗氏

吉村氏は10月4日、高市首相が自民党新総裁に選ばれた直後の会見で「お誘いもしようかなと思っております」と、招待する意向を示していた。この日は、記者団から高市首相をパレードに呼ぶかどうかを問われ「高市総理については…うーん。どうしましょうか。呼んだら来るかもですよね。でも、いま忙しいでしょう。さすがに今国会で忙しい時に。呼んだら来てくれると思うし、大の阪神ファンですから。でも、呼ぶと大変になる」と苦渋の決断であることをのぞかせた。



何度も「どうしようかな…」と悩んだ吉村氏は「国会で大変だと思いますし、そちらに専念していただけるように。控えておきます。本当に総理なりたてで大変な時期だと思いますので。今年は控えた方がいいかな。遠慮しておこうかなと思っております。本人は絶対来たいと思いますけど」とした。



記者団から「（高市首相に）お声がけはされない？」と念を押された吉村氏は「そうですね、はい。お声がけをしないって言うと、なんかアレやんか。フワッとしといて。フワッと」と注文をつけ、会見場の雰囲気を和ませた。



「お声がけしたらもう『来な』ってなるやん。今、連立（政権）一緒にやってまして。でも、それはちょっと置いた方がいいと思うので。本当に国会も忙しいと思いますし、そういった意味ではこちらでやっていくので、ぜひ総理には東京からパレードを応援してもらえたらなと思います。『東京から応援してください』と言っておきます。来られると多分大変だと思うので」と語った。



（よろず～ニュース編集部）