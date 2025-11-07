¥·¥ó¥·¥¢¡¦¥¨¥ê¥ô¥©¡õ¥¢¥ê¥¢¥Ê¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¤Û¤«¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡ª¡Ö¥¦¥£¥¥Ã¥É¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡§Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤°ìÌë¡×¤ò³«ºÅ
¡¡±Ç²è¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ¤Õ¤¿¤ê¤ÎËâ½÷¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù¤è¤ê¡¢¼ç±é¤Î¥·¥ó¥·¥¢¡¦¥¨¥ê¥ô¥©¡¢¥¢¥ê¥¢¥Ê¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬½¸·ë¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¦¥£¥¥Ã¥É¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡§Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤°ìÌë¡×¤Î¼Ì¿¿¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±Ç²è¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òºÆ¸½¡ª¡Ö¥¦¥£¥¥Ã¥É¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡§Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤°ìÌë¡×¤ÎÍÍ»Ò
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤ò´¶Æ°¤È¶½Ê³¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÎß·×¶½¹Ô¼ýÆþ35²¯±ßÆÍÇË¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÂçºî¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ¤Õ¤¿¤ê¤ÎËâ½÷¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¡£20Ç¯°Ê¾å°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÉÔµà¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ò±Ç²è²½¤·¡¢¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë±Ç²è²½ºîÉÊ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁ´À¤³¦¶½¹Ô¼ýÆþÎòÂå1°Ì¤È¤¤¤¦¶â»úÅã¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¤¢¤Î´¶Æ°ºî¤¬¿ë¤Ë¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡¿ôÂ¿¤¯¤Î¼õ¾ÞÎò¤ò¸Ø¤ë¥¸¥ç¥ó¡¦M¡¦¥Á¥å¥¦´ÆÆÄ¤¬ºÆ¤Ó¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤ê¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ë¥À¥Ö¥ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥·¥ó¥·¥¢¡¦¥¨¥ê¥ô¥©¤È¥¢¥ê¥¢¥Ê¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¤ä¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡¿Éü³è¤ÎÂçÃÏ¡Ù¤Î¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥Ù¥¤¥ê¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤âºÆ½¸·ë¡£Ì¾ºî¾®Àâ¡Ø¥ª¥º¤ÎËâË¡»È¤¤¡Ù¤Ç¾¯½÷¥É¥í¥·¡¼¤¬ÌÂ¤¤¹þ¤ó¤À¡Ò¥ª¥º¤Î¹ñ¡Ó¤ÇºÇ¤â·ù¤ï¤ì¤¿¡È°¤¤Ëâ½÷¡É¤ÈºÇ¤â°¦¤µ¤ì¤¿¡ÈÁ±¤¤Ëâ½÷¡É¤Î²áµî¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ëÅÀ¤«¤é¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢±Ç²è¤Î¸ø³«¤òµÇ°¤·¡¢¼ç±é¤Î¥¨¥ê¥ô¥©¤È¥°¥é¥ó¥Ç¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬½¸·ë¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¦¥£¥¥Ã¥É¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡§Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤°ìÌë¡×¡ÊWicked: One Wonderful Night¡Ë¤¬¡¢LA¤Î¥É¥ë¥Ó¡¼¡¦¥·¥¢¥¿¡¼¤Ç³«ºÅ¡£°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ä¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥º±é½Ð¤Ê¤É´ÑµÒÁíÎ©¤Á¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò¤òÂª¤¨¤¿¼Ì¿¿¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥É¥ë¥Ó¡¼¡¦¥·¥¢¥¿¡¼¤Ï¡¢º£Ç¯3·î¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡ÊR¡Ë¼ø¾Þ¼°¤Ç¥¨¥ê¥ô¥©¡Ê¥¨¥ë¥Õ¥¡¥ÐÌò¡Ë¤È¥°¥é¥ó¥Ç¡Ê¥°¥ê¥ó¥ÀÌò¡Ë¤¬²Î¾§¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¡¢Á´À¤³¦¤ò¶½Ê³¤µ¤»¤¿¤³¤È¤âµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¾ì½ê¤À¡£³«¾ìÁ°¤«¤é¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤¬Ä¹¼Ø¤ÎÎó¤òºî¤ê¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤¬ºîÉÊ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥«¥é¡¼¤Ç¤¢¤ë¥°¥ê¡¼¥ó¤ä¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿Áõ¤¤¤ÇÍè¾ì¡£¥«¥Ã¥×¥ë¤«¤é¿Æ»ÒÏ¢¤ì¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥Õ¥¡¥óÁØ¤¬¤³¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÌë¤Ø¤Î´üÂÔ¤Ë¶»¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤ÎÁÔÂç¤Ê±éÁÕ¤È¶¦¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ç²ñ¾ì¤Î¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤Ï°ìµ¤¤ËºÇ¹âÄ¬¤ØÃ£¤·¡¢ÁíÎ©¤Á¤ÎÇï¼ê¤¬Â£¤é¤ì¤ëÃæ¡¢¥Þ¥À¥à¡¦¥â¥ê¥Ö¥ëÌò¤Î¥ß¥·¥§¥ë¡¦¥è¡¼¤È¥ª¥º¤ÎËâË¡»È¤¤Ìò¤Î¥¸¥§¥Õ¡¦¥´¡¼¥ë¥É¥Ö¥é¥à¤Ï¡¢¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ¤Õ¤¿¤ê¤ÎËâ½÷¡Ù¤¬Á´À¤³¦¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¡¢º£Ìë¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤À¤È¶¯Ä´¡£¤µ¤é¤Ë¥Á¥å¥¦´ÆÆÄ¤¬¡Öº£Æü¤Ï¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É¡¡±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥µ¥×¥é¥¤¥º¤òÍ½¹ð¤¹¤ë¤È¡¢µÒÀÊ¤«¤é¤Ï³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î´¿À¼¤¬¶Á¤ÅÏ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÑ¤ï¤é¤ÌÈ´·²¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤»¤¿¥¨¥ê¥ô¥©¤È¥°¥é¥ó¥Ç¤Î¡Ö¥ï¥Ã¥È¡¦¥¤¥º¡¦¥Ç¥£¥¹¡¦¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¡©¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö¼Â¤Ï¥Õ¥£¥¨¥í¤ò±é¤¸¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥Ë¡¼Ìò¤Î¥Ü¡¼¥¦¥§¥ó¡¦¥ä¥ó¤Û¤«¡¢¥Ü¥Ã¥¯Ìò¤Î¥¤¡¼¥µ¥ó¡¦¥¹¥ì¥¤¥¿¡¼¤È¥Í¥Ã¥µ¥í¡¼¥ºÌò¤Î¥Þ¥ê¥Ã¥µ¡¦¥Ü¡¼¥Ç¥£¤¬¥Õ¥£¥¨¥í¤Î°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¡£¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¤¬¤é¤âÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿²Î¤È¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¡¢²ñ¾ì¤òÂç¤¤¤ËÊ¨¤«¤»¤¿¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¥è¡¼¤È¥´¡¼¥ë¥É¥Ö¥é¥à¤â»²²Ã¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÌë¤â¤Ã¤È¤â¶½Ê³¤È´¶Æ°¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¨¥ê¥ô¥©¤¬¹â¤é¤«¤Ë²Î¤¤¾å¤²¤¿¡Ö¥Ç¥£¥Õ¥¡¥¤¥ó¥°¡¦¥°¥é¥ô¥£¥Æ¥£¡×¤È¡¢¥¨¥ê¥ô¥©¤È¥°¥é¥ó¥Ç¤Ë¤è¤ë¡Ö¥Õ¥©¡¼¡¦¥°¥Ã¥É¡×¡£¸ß¤¤¤Ë´ó¤êÅº¤¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¸Ç¤¤Í§¾ð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë°µ´¬¤Î¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢²Î¾§¸å¤ËÇ®¤¤¥Ï¥°¤ò¸ò¤ï¤¹2¿Í¤Î»Ñ¤Ë¡¢²ñ¾ì¤Ï²¹¤«¤Ê´¶Æ°¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â·àÃæ¶Ê¤ÎÈäÏª¤ä¥µ¥×¥é¥¤¥º±é½Ð¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï12·î1Æü¤è¤êAmazon Prime Video¤ÇÇÛ¿®¡¢12·î14Æü¤è¤êWOWOW¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤Îå«¤ÈºîÉÊ¤Ø¤Î°¦¤ËËþ¤Á¤¿¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È¥ï¥ó¥À¥Õ¥ë¤Ê°ìÌë¡É¤ÎÁ´ÍÆ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯3·î¸ø³«¡£
