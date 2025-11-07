人気インフルエンサーの姉・Erika（25）と妹・百瀬まりな（22）の「エリマリ姉妹」がこのほど、ランジェリーブランド「DRW（ドロー）」とコラボした、姉妹プロデュースのランジェリーを発表した。10月23日に発売開始。同ブランドの公式サイトではコラボランジェリーを姉妹2人で着用した画像も公開された。



【写真】こだわり抜いたランジェリー 魅惑のエリマリ姉妹

2人はルーマニアと日本のハーフで、SNSの総フォロワー数は200万人超える。その美貌と圧倒的なスタイルを生かし、グラビアでも活躍している。



今回は「DRW（ドロー）」とのコラボとして、Erikaとまりながそれぞれ緑を基調としたランジェリーをプロデュース。同ブランドがサイト内で「かわいさもセクシーも欲張りたいあなたにピッタリなデザインに注目！」と説明するように、二人のグラマラスボディが映える、セクシーで可愛いランジェリーの着用イメージ写真が公開された。



妹のまりなは、自身のSNSで「グリーンで統一しつつも、合わせすぎずにそれぞれの好きな雰囲気のデザインにしたよ～!!」と、こだわりポイントを説明。Erikaも「半年以上カラーや生地感の打ち合わせをしてこだわり詰まったデザインになっているのでチェックしてくれると嬉しいです」と記している。



