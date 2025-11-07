ウエストランド河本、妻に内緒で購入した超カッコいいバイクをお披露目
お笑いコンビ「ウエストランド」の河本太が、7日までにインスタグラムを更新。妻に内緒で購入したバイクを公開した。
【別カット】カワサキのカッコいいバイクにまたがる河本太
スピードワゴン・井戸田潤のYouTubeチャンネル「ハンバーグ師匠チャンネル」に出演し、妻に内緒でバイクを購入したことを明かしていた河本。今回の投稿では「バイクのお仕事お待ちしております！ ＃カワサキF7 ＃ベストオート ＃175cc」とつづり、カワサキF7との2ショットを公開。別カットでは愛車をカッコよく乗りこなす姿も収められていた。
この投稿には多くの「いいね！」や「焚火会ツーリング倶楽部参加してほしいです」などの声が集まっている。
■河本太
1984年1月25日生まれ。岡山県出身。2008年11月に相方・井口浩之とコンビを結成。「M-1グランプリ2020・2022」ファイナリストという経歴を持つ。趣味は音楽鑑賞、読書、キャンプ。
引用：「ウエストランド・河本太」インスタグラム（@westkoumoto）
