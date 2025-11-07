MINAMO「ただえっちなだけだと思ってる人、それ間違ってます」 マガジン漫画絶賛
女優のMINAMOが、7日に発売された漫画『辺境の薬師、都でSランク冒険者となる~英雄村の少年がチート薬で無自覚無双~』コミックス第10巻へ応援コメントを寄せた。
【画像】MINAMO絶賛のマガジン漫画！美女4人の胸に挟まれる主人公
2023年8月13日より講談社の漫画アプリ「マガポケ」で連載中の『辺境の薬師、都でSランク冒険者となる~英雄村の少年がチート薬で無自覚無双~』は、最果ての村に住む少年・リーフが、ある日許嫁に裏切られ、家も仕事もすべてを失ってしまう。失意の中で出会ったのは、王都でも指折りの大貴族のお嬢様で…。不人気職業のハズの薬師が、チート“調薬”スキルで無双!する成り上がり冒険ファンタジー。
MINAMOは「リーフが強くて可愛くて反則です。リーフを食べちゃいたいという気持ちが止まりません。生まれ変わったらこの作品の中に入り込んであわよくばリーフを翻弄したいです。お願いします。ただえっちなだけだと思ってる人、それ間違ってます。めちゃくちゃ面白いです。アニメ化待ってます！」と絶賛。
担当編集者は「いつもお世話になっているMINAMOさんから推薦コメントをいただけて嬉しいです！これからもお世話になります！」と喜んでいる。
なお、同作品は、8月7日にコミックス4巻が発売されると売り上げが３倍に。2025年時点で140万部突破している。コミックスは1巻の売り上げがその後に引き継がれていくのが一般的だが、なぜか4巻にして売り上げが大幅に増えるという異例の事態に。4巻の表紙では主人公に「お金の匂い」を感じているセクシーなSランク冒険者のメーテルが意味深に何かに添えたような手を口元にかざしている。この事象以降、「週刊少年マガジン」編集部では「4巻のカバーイラストに力を入れるようになった」と説明した。
【画像】MINAMO絶賛のマガジン漫画！美女4人の胸に挟まれる主人公
2023年8月13日より講談社の漫画アプリ「マガポケ」で連載中の『辺境の薬師、都でSランク冒険者となる~英雄村の少年がチート薬で無自覚無双~』は、最果ての村に住む少年・リーフが、ある日許嫁に裏切られ、家も仕事もすべてを失ってしまう。失意の中で出会ったのは、王都でも指折りの大貴族のお嬢様で…。不人気職業のハズの薬師が、チート“調薬”スキルで無双!する成り上がり冒険ファンタジー。
担当編集者は「いつもお世話になっているMINAMOさんから推薦コメントをいただけて嬉しいです！これからもお世話になります！」と喜んでいる。
なお、同作品は、8月7日にコミックス4巻が発売されると売り上げが３倍に。2025年時点で140万部突破している。コミックスは1巻の売り上げがその後に引き継がれていくのが一般的だが、なぜか4巻にして売り上げが大幅に増えるという異例の事態に。4巻の表紙では主人公に「お金の匂い」を感じているセクシーなSランク冒険者のメーテルが意味深に何かに添えたような手を口元にかざしている。この事象以降、「週刊少年マガジン」編集部では「4巻のカバーイラストに力を入れるようになった」と説明した。