テレ朝、7年連続『ザワつく！大晦日』決定 一茂・良純・ちさ子が8時間ぶっとおし 今年はドラマにも挑戦
テレビ朝日系では、今年も大みそかに『ザワつく！大晦日 豪華俳優陣が参戦！ドラマもやって大騒ぎSP』と『ザワつく！音楽会 昭和歌謡ライブで！年越しSP』を放送することが決定した。12月31日午後5時から深夜1時まで、8時間にわたって“ザワつくトリオ”長嶋一茂、石原良純、高嶋ちさ子が豪華ゲストとともに年越しを盛り上げる。
【写真】「楽しそう！」高嶋ちさ子が公開した『ザワつく！』メンバーの忘年会
2019年の初放送から7年連続となる『ザワつく！大晦日』。昨年は歴代最長の8時間ぶっとおしで放送され、第1部（午後5時〜）個人5.8％（世帯10.1％）、第2部（午後6時〜）個人7.9％（世帯12.7％）を記録。横並び民放トップを獲得するなど大反響を呼んだ。
今年は“トリオ”が大暴れする『ザワつく！大晦日』に加え、人気スピンオフ『ザワつく！音楽会』の年越しスペシャルを同時展開。昨年同様、年越しまで8時間ぶっとおしでザワつきまくる。
■まさかのドラマ化!? “ザワつくトリオ”が出演する『高嶋ちさ子殺人事件』を制作
毎年、超豪華ゲストを迎えて多彩なゲームやクイズ、トークで盛り上がる『ザワつく！大晦日』だが、2025年は前代未聞の試みに挑戦することが明らかに。なんと、番組内で“ザワつくトリオ”が出演するスペシャルドラマを制作、そのタイトルは『高嶋ちさ子殺人事件』。
発表はスタジオで行われ、進行のサバンナ・高橋茂雄が「今年は新たな試みがございます。我々も出演してドラマを作りたいと思います！」と宣言すると、ちさ子は「は？ 私、無理です、そういうの」と困惑。タイトルが明かされると「ねえ、ふざけないでよ！」と猛抗議してスタジオは騒然となった。
一茂は「ちさ子ちゃんがオレたちをひとりずつ火あぶりにしていって、最後にピンスポが当たるんじゃない？」と勝手にストーリーを妄想。良純は「殺人事件ならオレは刑事役とか？ だったら“団長”にして！」と西部警察の役柄をリクエストしていた。
さらに“豪華俳優陣が続々出演”との発表に、ちさ子が「この4人だけでやったら学芸会だからね」と笑うと、良純は「学芸会ってなんだよ！ オレは一応プロだよ！」と憤慨。放送前から波乱の予感が漂う。
この“ザワつく！大晦日ドラマ”『高嶋ちさ子殺人事件』がどんな物語になるのか、そして誰が出演するのかは今後発表される。
