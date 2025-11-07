今後に関する重大発表も!? Novelbright・竹中雄大、誕生日前夜にYouTube緊急生配信決定
ロックバンド・Novelbrightのボーカリストである竹中雄大が、自身の誕生日前日である11月9日午後8時より、YouTubeチャンネルにて生配信を行うことが決定した。
【動画】今後に関する重大発表も!? Novelbright・竹中雄大による緊急生配信
竹中は、韓国のオーディション番組の日本版『現役歌王JAPAN』で優勝し、日韓の代表がぶつかり合う“日韓歌王戦”でも旋風を巻き起こした。また、これまでにSNSを中心に投稿してきた歌唱動画の総再生回数は1億回を超え、日本のみならず韓国をはじめとするアジア各国でも注目を集めている。
今回の生配信では、自身の今後に関する重大発表も予告されており、ファンにとっては見逃せない内容となっている。30歳を目前に控えた竹中が、どのような発表を届けるのか注目が集まる。
