Hi-STANDARDドキュメンタリー映像「Episode.2」公開 恒岡章さん参加予定だった“NOFXのファイナルツアー”をフックアップ
9月24日に新体制での再始動を発表し、11月26日にミニアルバム『Screaming Newborn Baby』を発売するHi-STANDARD。恒岡章さんの逝去を経て、横山健と難波章浩がどのような道を歩んできたのかを描いた、全3話構成のドキュメンタリー映像の「Episode.2」が、7日にPIZZA OF DWATHのYouTubeチャンネルで公開された。
【動画】Hi-STANDARDドキュメンタリー映像「Episode.2」公開
「Episode.2」の物語は、Hi-STANDARDを世界にフックアップしたNOFXのファイナルツアーの模様。このツアーは恒岡章さんも生前参加する予定であったもの。今回ZAXがサポートメンバーとして横山・難波に寄り添うツアーとなった。FAT MIKE(NOFX)と横山・難波のシーンに胸が熱くなる。
【動画】Hi-STANDARDドキュメンタリー映像「Episode.2」公開
「Episode.2」の物語は、Hi-STANDARDを世界にフックアップしたNOFXのファイナルツアーの模様。このツアーは恒岡章さんも生前参加する予定であったもの。今回ZAXがサポートメンバーとして横山・難波に寄り添うツアーとなった。FAT MIKE(NOFX)と横山・難波のシーンに胸が熱くなる。