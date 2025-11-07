◇フィギュアスケートNHK杯 1日目(7日、大阪・東和薬品RACTABドーム)

男子ショートプログラムが行われ、日本からは3選手が出場し、佐藤駿選手が96.67点（技術点53.67・演技構成点43.00）の高得点で2位につけました。

佐藤選手は序盤の4回転ルッツをしっかりと着氷。続く4回転トゥループとトリプルトゥループのコンビネーションもしっかりと決めます。その後も優雅で伸びやかな滑りを披露。最初の4回転ルッツのみ回転不足となりましたが、その他の要素では全て加点となる素晴らしい試技となりました。

佐藤選手は演技を終えて自身の滑りを振り返り「ショートをしっかりまとめられたことが嬉しいですし、明日のフリーにつながっていくかなと思います」と喜びを語りました。

優勝した中国大会に続く素晴らしい出来に「5コンポーネンツの部分が前回の中国大会より伸びていたのでそこが嬉しかったですし、ちょっとルッツの方が回転がどうかなって感じではあったんですけど、いつもだったら転倒はしてたと思うんですけど回転足りなくてもしっかりと着氷できてよかったです」と納得の言葉を述べました。

明日のフリーに向けては「一番はやはりルッツなのかなと思うので、今日はすごく綺麗なルッツとは言えなかったので、明日は加点のつくような完璧なルッツを飛べるようにしたいと思っています。あまりファイナルのことは考えないようにして、自分の演技に集中して頑張っていきたいと思っています」と意気込みを語りました。