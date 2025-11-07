お笑いコンビ・ウエストランドの井口浩之、河本太が６日、自身らのＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ウエストランドのぶちラジ」を更新した。

井口は、営業先の岡山県で「ネタで。『なんだ？新倉敷駅、何もねえじゃねえか！』って言って。みんな（シャレが）分かるから笑ってくれるし。それでちょっと火ついて。結構、言いすぎたじゃないですか？」と岡山県をイジリすぎたことを回顧。河本は「倉敷市長が裏にいるのに」と苦笑した。

井口は「（会場客の）反応も良かったから。いろいろ言って。（営業が）終わって。新倉敷駅に降りたら、おじさんが２人ぐらいこっちに…」と述懐。河本も「階段の上で２人待ってて」と振り返った。

井口は「（おじさん２人が）『おい！わしら新倉敷が地元なんじゃ！』みたいな。一瞬、焦って。今までそんなことない。今まで僕ら、けっこう地方で言うじゃないですか。『わしらの地元の新倉敷をよう言うてくれたのう！』みたいな。『まあ、まあ、おもしろかったわ』みたいな。結局、イイ人で」と振り返った。

井口は「ビックリして本当に。怖かった。ちょっと言いたかったんでしょうね。僕がもっと好戦的にいってたら、やられてた可能性ありますね」と振り返ると、河本も「だって待ち構えとった感じだったもんな。階段の上から…」と述懐していた。