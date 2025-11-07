自分を磨くための共同生活の最中、38歳メンバーの“上から目線”な発言に、23歳大学生が「俺らを下に見てる」と激怒。口喧嘩に発展した。

【映像】「じゃあ何で彼女できないの？」38歳に詰め寄る23歳大学生

11月6日、「人生どん底」の男5人が10日間の共同生活と極限ミッションを通して“弱さ”と本気で向き合い、“真の男”へと生まれ変わるコーチングリアリティショー『男磨きハウス #2』（ABEMA）が放送された。主導するのは、登録者数40万人を超える人気YouTuberのメンズコーチ・ジョージだ。

合宿は3日目を迎え、過酷なトレーニングやミッションに挑んできたメンバーたちも、お互いの価値観で衝突する場面が増えてきた。この日の夕食準備中、ダイエット・自己啓発系YouTuberの38歳子供部屋おじさん・ヨシタカが発した「何事も挑戦だ」という言葉を受け、ロックスターになりたい23歳大学生・田村シュンスが攻撃的な言葉を浴びせ始める。

実は昼のミッションから帰ってくる車の中で、25歳無職のチキンスティック田中にヨシタカは“コーチング”を実施。車内では、「なんで自分のこと上だと思ってんすか？」「上だと思ってねえよ」という田村とヨシタカの“ケンカ”が繰り広げられていた。

「ちょっと下に見られてるのが嫌。参加者5人はあくまで対等じゃないですか」という思いがある田村は帰宅後、ヨシタカのこれまでのコーチ目線の言動も踏まえ、怒りをあらわにしたのだ。「俺はムカついてんだ、お前に。女性経験ないヤツに言われたくない。コミュニケーション上手いんですよね？じゃあ（彼女）できるじゃん。そんな実績ない人の言うこと聞けますか？」。

これにヨシタカは「お前コーチング知らねえくせに勝手に言うんじゃねえ。イスラム教とキリスト教が言い合ってもどうしようもねえだろ。感情に支配されてる人間はしょうもなく、幼稚だと思ってる」と応戦。

さらに田村が「あなたのほうがよっぽどしょうもない。38年間生きてきて変わってねえだろ」と人生経験を否定すると、ヨシタカは「37年間ずっと眠ったように生きてきたんだ。ここから変えてくんだ、俺は未来に生きていくんだよ！」と声を荒げた。

ここで、激しい口論を聞きつけたジョージが登場。田村が「単に仲良しこよしするんじゃなくて、思ったことは言い合わないと」と説明すると、ジョージは「これはシュンスが正しい。3日目だし、各自思ってることとか溜まってることが絶対ある。別にケンカする必要はなくて、正直に言わないと本人は気づかないから」と伝えた。（ABEMA『男磨きハウス』より）