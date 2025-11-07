トイレットペーパーを積んで壁を作り、何段まで飛び越えられるか試す「トイレットペーパーチャレンジ」が、数年前からSNSで人気になっています。

YouTubeに投稿されたのは、ぽっちゃり系のワンコがトイレットペーパーチャレンジをした時の様子。投稿は記事執筆時点で1万9000回再生を突破し、「純粋にすごい」「華麗なるジャンプ姿が最高！」といった声が寄せられています。

【動画：『トイレットペーパーで作った壁』を犬が飛び越えられるか検証→見た目とのギャップがすごい『まさかの結果』】

ぽっちゃり犬のトイレットペーパーチャレンジ

今回トイレットペーパーチャレンジをするのは、柴犬の「大河」くん。体重16キロのぽっちゃり気味のボディーが魅力的な男の子です。

基本的には体が軽いほどジャンプ力は上がりますが、体が重めの大河くんは一体何段まで飛び越えられるのでしょうか…？

さっそくトイレットペーパーを並べて、1段目に挑戦。飼い主さんが合図を出すと、大河くんはひょいっとまたぐようにして、余裕の表情でトイレットペーパーを飛び越えたとか。

その後、2段目と3段目もあっさりクリアし、ご褒美のおやつをもらってご満悦の大河くん。ここまでは順調です。

しかし4段目に挑戦したところ、大河くんはトイレットペーパーの壁に顔面をぶつけて破壊しながら突破してしまったそう。残念ながら失敗です…。もう一度挑戦しても同じ結果になってしまったのですが、諦めずにリベンジ！

すると今度はぴょんっと思い切りジャンプして、トイレットペーパー4個分の高さを見事に飛び越えてくれたとか。

華麗に宙を舞う姿を披露！

どこまでいけるか試してみようと5段目を積んでみたところ、トイレットペーパーの壁は向こう側で待機している大河くんのお顔がほとんど隠れてしまうほどの高さになったそう。

さすがに飛び越えるのは難しそうですが、とりあえずチャレンジしてみると…？

なんと大河くんは「俺は動けるぽっちゃりだぜっ」とばかりに全身のお肉を揺らしながら宙を舞い、5段の高さを飛び越えることに成功！

ふくよかで愛嬌たっぷりの見た目からは想像もできない、驚異的な運動能力を見せつけてくれたのでした。

結果に本人も大満足？

せっかくなので6段目にも挑戦してみたのですが、さすがの大河くんも飛び越える自信がないようで、「この高さは無理だよ～？」というように、トイレットペーパーの上からお顔をひょっこり…。

飼い主さんが「はい、ジャンプ！」と声をかけても飛び越えようとはせず、最後は「えいっ」とお手々で壁を破壊して突破したそうです。

これにて大河くんのトイレットペーパーチャレンジは終了。飼い主さんが5段目まで成功という功績をたたえて、「柴リンピック金メダル、おめでとう～」とナデナデしてあげると、大河くんは満足そうなお顔をしていたそうですよ。

この投稿には「まさか5段跳べると思ってなかったよ。素晴らしい！」「一生懸命チャレンジする姿がとても可愛い」「堂々と6段目崩してるのめっちゃ笑いました。ある意味賢い」といったコメントが寄せられ、大河くんの期待を上回るジャンプ力や頑張る姿が絶賛されています。

大河くんはご家族に対してガルガル唸るという個性的な愛情表現をすることが多く、そのちょっぴり怖くて愛くるしい姿が視聴者さんたちに大人気となっています。ぜひYouTubeチャンネル「shiba inu TAIGA / 柴犬大河」で、可愛い姿や微笑ましい日常をチェックしてみてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「shiba inu TAIGA / 柴犬大河」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。