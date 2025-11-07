「あんたならできる！」を英語で？　『時をかける少女』『サマーウォーズ』の名セリフで“使える英会話”を習得

『アニメーション映画で学ぶ英語 時をかける少女』『アニメーション映画で学ぶ英語 サマーウォーズ』（ともにKADOKAWA）が11月20日に発売される。

【写真】『時をかける少女』「ずっと3人でいられる気がしたんだよねー」

本シリーズは細田守が手掛けた映画『時をかける少女』（2006年）・『サマーウォーズ』（2009年）の日本語・英語のセリフ対訳を通して、英語を学習する書籍。

登場人物たちのセリフは、日常生活でよく使うフレーズの宝庫。『時をかける少女』であれば「I don't know.I thought maybe the three of us would always be together.（……なんだかなーー。ずっと3人でいられる気がしたんだよねー。）」。

『サマーウォーズ』であれば「This is something only you can do.I know you can do it! You can!（これはあんたにしかできないことなんだ。あんたならできる！ できるって！）」など……。本書には作中のセリフはもちろん、数百点以上の場面写真を掲載。

フレーズ解説は英会話コーチでSNS総フォロワー数20万人を誇る「英語のそーた」が担当。11年間代表を務める「オンライン英会話OneWay」は、日本全国・世界各国から受講生が集まっている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）