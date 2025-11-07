¸µÆ±Î½¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÀÌ¾Á°¤ò»Ò¤É¤â¤Ë¤Ä¤±¤ë¤Ê¤é¡Ö¥è¥·¤«¤Ê¡× °úÂà¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤¬¶¯Ä´¤¹¤ë»³ËÜÍ³¿¤Ø¤Î¡È´¶¼Õ¡É¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×
»³ËÜ¤ÎÇ®Åê¤Ï¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Î¿´¤ò¶¯¤¯ÍÉ¤µ¤Ö¤Ã¤¿¤è¤¦¤À(C)Getty Images
¡¡ÆüËÜ¿Í±¦ÏÓ¤Ø¤Î¾Î»¿¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹»Ë¾å½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWS¡ËÏ¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¡¢18Ç¯´Ö¤Î¸½ÌòÀ¸³è¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤¿¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö11·î6Æü¡¢ÊÆ¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡ØDan Patrick Show¡Ù¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç»Ê²ñ¼Ô¤«¤é¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¡¢²óÅú¤Ë»³ËÜÍ³¿¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ë¡Ä»³ËÜÍ³¿¤Èº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Î»î¹ç¸å¤ÎÊúÍÊ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡ÈÖÁÈ½ªÈ×¡¢¡Ö¤â¤·ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ë¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ÎÃ¯¤«¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÀÌ¾Á°¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢Ã¯¤Ë¤¹¤ë¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿¥«¡¼¥·¥ç¡¼¡£¡Ö½÷¤Î»Ò¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤â¤·ÃË¤Î»Ò¤À¤Ã¤¿¤é¡Ä¤³¤ì¤ÏÃ¯¤¬°ìÈÖ¹¥¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¡Ö¥è¥·¥Î¥Ö¤«¤Ê¡£¥è¥·¥Î¥Ö¡¦¥ä¥Þ¥â¥È¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥è¥·¡Ê»³ËÜ¤Î°¦¾Î¡Ë¤Ç¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤ÈÈÖÁÈ¥Û¥¹¥È¤Î¥À¥ó¡¦¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯»á¤«¤éÄó°Æ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Ë37ºÐ¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥Éº¸ÏÓ¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤¢¡¢¥è¥·¤Ç¤â¤¤¤¤¡£¥Þ¥ê¥ª¥«¡¼¥È¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤·¡×¤ÈÊÖÅú¡£Ì¾Á°¤òÂç¿Íµ¤¥²¡¼¥à¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë½Å¤Í¡¢ÏÂ¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Ï¡¢»³ËÜ¤¬WSÂè7Àï¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡È°ÛÎã¤ÎÃæ0ÆüÅÐÈÄ¡É¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¤â¤¦ÆóÅÙ¤ÈÌîµå³¦¤Ç¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¥ä¥Þ¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢¥ä¥Þ¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀä»¿¡£9²óÅÓÃæ¤«¤é±äÄ¹11²ó¤Þ¤Ç1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤ëÇ®Åê¤Ï¡¢¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Î¿´¤Ë¤â¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡°µÅÝÅª¤ÊÅêµå¤Ç¸«¤ë¼Ô¤òÌ¥Î»¤·¤¿»³ËÜ¡£Íèµ¨°Ê¹ß¤â¤½¤Î³èÌö¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]