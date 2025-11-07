フワちゃん、1年3ヶ月ぶりにSNS更新 女子プロレス団体スターダムの入団発表「この一年半、自分と向き合いながら日々精進」【全文】
タレントのフワちゃんが7日、自身のXを更新。「女子プロレス団体スターダムに入団し、新たな夢に本格的に挑戦します！」と発表した。
【写真】久しぶりの登場…深々と一礼するフワちゃん
Xで「皆様ご無沙汰しております フワちゃんです!!」と切り出し「昨年は私の発言で、ご迷惑やご心配をおかけしました。この一年半、自分と向き合いながら試行錯誤を重ね、日々精進してまいりました」とつづった。
そして「本日を持ちまして、女子プロレス団体スターダムに入団し、新たな夢に本格的に挑戦します！」と報告した。
フワちゃんをめぐっては、2024年8月にXでやす子に対して不適切な投稿を行い、謝罪。8月11日に芸能活動休止を発表。書面では「この度の件の責任の重さを考え、一つの区切りとして、しばらくの間、芸能活動をお休みさせていただくこととにしました。活動休止期間は、自分のことを見つめ直す時間にできればと思っております。反省して、精進します」と伝えていた。
