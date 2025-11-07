『呪術廻戦』“脹相”浪川大輔、舞台あいさつで改めて弁明「もう“夏油”読めますんで！（笑）」
『劇場版呪術廻戦「渋谷事変特別編集版」×「死滅回游先行上映」』初日舞台あいさつが7日、都内で行われ、脹相役・浪川大輔、虎杖悠仁役・榎木淳弥、乙骨憂太役・緒方恵美、禪院直哉役・遊佐浩二が登場した。
【画像】悪そうな顔！新キャラの禪院直哉 『呪術廻戦』死滅回游の場面カット
先月30日に行われた「渋谷事変」直前イベントで、同作のキャラクターである“夏油（げとう）”を「ずっと“なつあぶら”だと思ってた」とまさかの事実を明かし、話題となっていた浪川。
きょうの舞台あいさつ終盤では、「改めて素敵なキャラクターたちだなと感じました。来年早々、死滅回游の方も、渋谷事変と同様に盛り上げていただければと思います」と呼びかけつつ「マスコミのみなさん、僕もう“夏油”読めますんで！（笑）。すごいニュースになってましたけど、読めますから！（笑）」と弁明していた。
『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』は、呪術史上最大の激闘を描いた「渋谷事変」を特別編集版として初上映。加えて、待望のアニメ第3期の第1話・第2話をテレビ放送に先駆けて世界初公開する。
『呪術廻戦』は、ある強力な「呪物」の封印が解かれたことで、主人公の高校生・虎杖悠仁が、呪いをめぐる戦いの世界へと足を踏み入れるダークファンタジー。2018年3月〜24年9月にかけて『週刊少年ジャンプ』で連載されていた漫画が原作で、コミックスは累計発行部数1億部を突破。
テレビアニメ第1期が20年10月〜21年3月に放送され、21年12月には劇場アニメ劇場版 呪術廻戦 0』が公開されると、全世界興収265億円の大ヒットを記録。23年7月〜12月にはテレビアニメ第2期が放送された。そして、シリーズ続編となる第3期『呪術廻戦 死滅回游 前編』が2026年1月より放送される。
