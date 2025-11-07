Liella!¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë°ËÃ£¤µ¤æ¤ê¤¬¡¢¿¶¤êÊÖ¤ë5Ç¯´Ö¡Ö¤¹¤´¤¯¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÀ¤³¦¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿5Ç¯´Ö¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼!!¡Ùß§Ã«¤«¤Î¤óÌò¡¢Æ±ºîÉÊ¤Î¥¹¥¯¡¼¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Liella!¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë°ìÊý¡¢¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¡¦ÉñÂæ¤Ø¤Î½Ð±é¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç³èÌö¤¹¤ëÀ¼Í¥¡¦°ËÃ£¤µ¤æ¤ê¡£Èà½÷¤Î2nd¼Ì¿¿½¸¡Ö¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡×¤¬¡¢11·î6Æü(ÌÚ)¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£°ÊÁ°¤«¤éË¬¤ì¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¹á¹Á¡¦¥Þ¥«¥ª¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¾Ð´é¤«¤é¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¸«¤»¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥¯¡¼¥ë¤ÊÉ½¾ð¤Ê¤É¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯¼ý¤á¤¿°ìºý¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¡¢È¯Çä¤òÁ°¤Ë°ËÃ£¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¡£¼Ì¿¿½¸¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡½¡½Á°ºî¤«¤é3Ç¯¡¢2nd¼Ì¿¿½¸½ÐÈÇ¤Î´ë²è¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈºÇ½é¤Ë¤ªÊ¹¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê¤´´¶ÁÛ¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¡Ø¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«?!¡Ù¤È¤¤¤¦´¶ÁÛ¤¬ºÇ½é¤Ë½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£1st¼Ì¿¿½¸¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤ÆÄ¾¸å¤ÎÈ¯Çä¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤â¡Ø¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤È¤¤¤¦´¶ÁÛ¤¬½Ð¤Æ¡£ 2nd¼Ì¿¿½¸¤â¡¢¤Þ¤µ¤«¤â¤¦°ìºý½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¡Ø1st¤Î»þ¤È¤¯¤é¤Ù¤Æ¡¢¤Ê¤Ë¤«ÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤¢¤ë¤«¤Ê¡©¡Ù¤È¡¢»£±ÆÁ°¤Ç¤¹¤±¤É»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡ØÅö»þ¤È²¿¤«ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò»Ä¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¼ÂºÝ¤Ë»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤«¤é¡¢¤´¼«¿È¤ÎÊÑ²½¤Ï´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î3Ç¯´Ö¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤ª»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Ãæ¤Ç¡¢1st¤Î»þ¤è¤ê¾¯¤·¼«¿®¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¾Ð´é¤¬¤è¤ê¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ï¤·¤Þ¤¹¤Í¡£¤Á¤ã¤ó¤È¼«Ê¬¤¬»×¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¤ÎÉ½¾ð¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡½¡½¥í¥±¾ì½ê¤ò¹á¹Á¡¦¥Þ¥«¥ª¤ËÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¸«¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤³¹ÊÂ¤ß¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÍÌ¾¤Ê¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤â¡¢¥®¥å¥Ã¤ÈÌ©½¸¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾å¤ËÀÑ¤ß¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë´¶¤¸¤Ç¡¢¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¤Î¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÌÜ¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¸«¤ë¤Î¤È¤Ç¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤ËÊ·°Ïµ¤¤¬°ã¤¦¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥Í¥ª¥ó³¹¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¿¿µÕ¤Ê¼«Á³¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ëÃÏ°è¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤Ê¤ó¤«ÆüËÜ¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¸«¤é¤ì¤Ê¤¤·Ê¿§¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Ê¤¢¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢5·î¤Ë¤À¤¤¤¿¤¤°ì½µ´Ö¤¯¤é¤¤¤ÇË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤´¤¯¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ç¡¢Ææ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿³¹¤À¤Ê¡¢¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥«¥Ã¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö»£±Æ½éÆü¤Ë¡¢¥Þ¥«¥ª¤ÎÌë¤Î³¹¤Ç»£±Æ²¼¡¢¹õ¤ÎÇØÃæ³«¤¤Î¥ß¥Ë¥É¥ì¥¹¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡£¾Ð´éÁ´³«¤Ç¥é¥Ö¥ê¡¼¤ÊÉ½»æ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£º£¤Þ¤Ç¤Ï¡¢È±¤ÎÌÓ¤â¤Á¤ã¤ó¤È¥¹¥×¥ì¡¼¤Ç¸Ç¤á¤Æ¡¢Íð¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬ÀµµÁ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤¨¤Æ¥é¥Õ¤Ë¼«Ê¬¤Ç¤«¤¾å¤²¤Æ¤ß¤¿¤ê¤È¡¢½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡×
¡½¡½¹á¹Á¡¦¥Þ¥«¥ª¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¶µ¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
¡Ö¼Ì¿¿½¸¤ÎÃæ¤Ë¤â¡¢¤½¤Î°ì¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¹á¹Á¤Î¸½ÃÏ¤Ç¤¹¤´¤¯ÍÌ¾¤Ê²°Âæ¤Ç¿©¤Ù¤¿¡¢ÌîºÚ¤¿¤Ã¤×¤ê¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤¬¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£½é¤á¤Æ¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¡£¸½ÃÏ¤ÎÊý¡¹¤Î¤ªÃë¤´¤Ï¤ó¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£º£¤â¡¢¤Þ¤¿¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹(¾Ð)¡×
¡½¡½2025Ç¯12·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¦»þ¤È¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤À¤Ê¡¢¤È»×¤¦»þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÀ¤³¦¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿5Ç¯´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢³§¤µ¤ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤È½é¿´¤òËº¤ì¤º¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¤³¤ì¤«¤é¤Î5Ç¯¤ÇÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡¢À¼¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë»ä¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤Ç¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Ì¿¤ò¿·¤¿¤Ë¿á¤¹þ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤ê¡¢Êª¸ì¤òÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤ê¡¢´¶Æ°¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¥×¥é¥¹¤Ç¤¤¿¤éÁÇÅ¨¤À¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤âÀ¼¤òÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢2nd¼Ì¿¿½¸¡Ö¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡×¤ÎÈ¯Çä¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢2nd¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Î¼«Ê¬¤ò·Á¤Ë»Ä¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤Ê¶õ´Ö¤ò³§¤µ¤ó¤È¶¦Í¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡£»ä¼«¿È¤Ï¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤¤»£±Æ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê´¶ÁÛ¤ò¤ª»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ï¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Ï¤Þ¤À¥É¥¥É¥¤ÎÊý¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤éÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢´¶ÁÛ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Á´Éô¤Î¼Ì¿¿¤Ë¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤éÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¼èºà¡¦Ê¸¡áÃæÂ¼¼Â¹á
