¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á2´ü¤ÎÀ½ºî¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ëÂç¿Íµ¤¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ëºîÉÊ¡ÖÉé¤±¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡ÊÄÌ¾Î¡¦¥Þ¥±¥¤¥ó¡Ë¡£
2025Ç¯11·î5Æü¡¢¤½¤ó¤Ê¥Þ¥±¥¤¥ó¤È¡ÖÃÝÅç¿åÂ²´Û¡×¡Ê°¦ÃÎ¸©³÷·´»Ô¡Ë¤Î¥³¥é¥Ü¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃÝÅç¿åÂ²´Û¤Ç¤Ï12·î20Æü¤«¤é26Ç¯2·î1Æü¤Þ¤Ç¡¢Å¸¼¨¤Î¤Û¤«¡¢ÉÁ¤²¼¤í¤·¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤ä¥³¥é¥Ü¥Á¥±¥Ã¥È¡¢¥³¥é¥Ü¥Õ¡¼¥É¤Ê¤É¤òÅ¸³«Í½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
²¿¸Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡Ö¥Þ¥±¥¤¥ó¡×¤ÏË¶¶»Ô¤¬¥á¥¤¥ó¤ÎÉñÂæ¤ÇàÀ»ÃÏ½äÎéá¤Î¹ÔÀè¤È¤·¤Æ¤âË¶¶¤¬Ãæ¿´¤ÎÆ±ºî¤À¤¬¡¢³÷·´»Ô¤ÎÃÝÅç¿åÂ²´Û¤âàÀ»ÃÏá¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤«¤é¡£
¼ç¿Í¸ø¤Î²¹¿åÏÂÉ§¡Ê¤Ì¤¯¤ß¤º¡¦¤«¤º¤Ò¤³¡Ë¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ë¾Æ±öÝ¦Ý¨¡Ê¤ä¤¤·¤ª¡¦¤ì¤â¤ó¡Ë¤È¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë¾ì½ê¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢°¦ÃÎ¸©Æâ¤Ë¤Ï2026Ç¯1·î¤Ë¥¢¥Ë¥á2´ü¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥á¥À¥ê¥¹¥È¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¹¥±¡¼¥È¥ê¥ó¥¯¤¬¤¢¤ë¤·¡¢Â¾¤Ë¤âÍÍ¡¹¤ÊÌ¡²è¤ä¥¢¥Ë¥á¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Û¤«¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¼ç¤ÊºîÉÊ¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤¿¡£
¡Ú¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¡ÛÉé¤±¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¡ª
¡Ö¤¨¡©¡¡¥Þ¥±¥¤¥ó¤Ã¤ÆÃ¯¤Î¤³¤È¡©¡×
¥¯¥é¥¹¤ÎÇØ·Ê¤Ç¤¢¤ë²¶¡½¡½²¹¿åÏÂÉ§¤Ï¡¢¤¢¤ë¤È¤¿Íµ¤½÷»Ò¡¦È¬Æà¸«°ÉºÚ¤¬ÃË»Ò¤Ë¿¶¤é¤ì¤ë¤Î¤òÌÜ·â¤¹¤ë¡£
¡Ö»ä¤ò¤ª²Ç¤µ¤ó¤Ë¤¹¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Ò¤É¤¯¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¡×
¡Ö¤½¤ì¡¢¤¤¤¯¤Ä¤Îº¢¤ÎÏÃ¡©¡×
¡Ö£´¡¢£µºÐ¤À¤±¤É¡×
¤½¤ì¤Ï¥Î¡¼¥«¥ó¤À¤í¡£
¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢Î¦¾åÉô¤Î¾Æ±öÝ¦Ý¨¡¢Ê¸·ÝÉô¤Î¾®µÇÃÎ²Ö¤Ê¤É¡¢Éé¤±´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë½÷»Ò¤¿¤Á¤¬¸½¤ì¤Æ¡½¡½¡©
¡Ö²¹¿å·¯¡£½÷¤Î»Ò¤Ï£²¼ïÎà¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤ë¤Î¡£ÍÄÆëÀ÷¤«¡¢Å¥ËÀÇ¤«¡×
¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢ÂçÃÀ¤ÊÊ¬Îà¤À¡×
Éé¤±¤Æ¤³¤½µ±¤¯Èà½÷¤¿¤Á¤Ë¡¢¹¬¤¤¤¢¤ì¡£
Éé¤±¥Ò¥í¥¤¥ó¡½¡½¥Þ¥±¥¤¥ó¤¿¤Á¤ËÍí¤Þ¤ì¤ëÆæ¤ÎÀÄ½Õ¤¬¡¢¤³¤³¤ËËë¤ò³«¤±¤ë¡ª¡ÊAmazon¤è¤ê°úÍÑ¡Ë
ÉñÂæ¤Ï¡¢Ë¶¶»Ô¡£¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤ÎÄÌ¤¦¹â¹»¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©Î©»þ½¬´Û¹â¹»¤¬¥â¥Ç¥ë¡£
¡ÚÌ¡²è¡ÛÈ¬½½µµ¤Á¤ã¤ó¤«¤ó¤µ¤Ä¤Ë¤Ã¤
TwitterÈ¯¤ÎÂç¿Íµ¤ºî¤Ä¤¤¤Ë¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹²½¡ª¡ª
¡ØÏª¹ü¤ÊÌ¾¸Å²°ÊÛ¡Ù¤ò»È¤¦½÷¤Î»Ò¡¢È¬½½µµºÇÃæ¤¬·«¤ê¹¤²¤ë¥É¥¿¥Ð¥¿Ì¾¸Å²°¥³¥á¥Ç¥££´¥³¥Þ¡¢¤Ä¤¤¤Ë³«Ëë¤Ç¤¹¡ª¡ª¡ÊAmazon¤è¤ê°úÍÑ¡Ë
¡ÚÌ¡²è¡Û¥á¥À¥ê¥¹¥È
Ì´ÇË¤ì¤¿ÀÄÇ¯¡¦»Ê¤È¡¢¸«Êü¤µ¤ì¤¿¾¯½÷¡¦¤¤¤Î¤ê¡£
¤Ç¤âÆó¿Í¤Ë¤Ï¡¢Ã¯¤è¤ê¶¯¤¤¥ê¥ó¥¯¤Ø¤Î¼¹Ç°¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
É¹¤Î¾å¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Æó¿Í¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ÇÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤¹¡ª¡ÊAmazon¤è¤ê°úÍÑ¡Ë
ÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÌ¾¸Å²°»Ô¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¤¤¤Î¤ê¤¬¤¤¤Ä¤âÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥±¡¼¥È¥ê¥ó¥¯¤ÏÂç¿Ü¥¹¥±¡¼¥È¥ê¥ó¥¯¡ÊÌ¾¸Å²°¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¿¥Éô»ÐËå¤Î¤¤¤í¤¤¤í
½÷»Ò¹âÀ¸¤Î±ÍÈþ¡¢½÷»ÒÂçÀ¸¤Î¶ÞÈþ¡¢ÇÉ¸¯¼Ò°÷¤Î¾ïÈþ¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¥¦¡¼¥Þ¥ó¤Î·ÃÈþ¡£
Ç¯Îð¤âÎ©¾ì¤â¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ê»Í»ÐËå¤Î¶¦Æ±À¸³è¤Ï¡¢ËèÆü"¤¤¤í¤¤¤í"¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡½¡½¡£
Îø°¦¤Î¤³¤È¡¢»Å»ö¤Î¤³¤È¡¢À¸³è¤Î¤³¤È¤ä»ÐËå´Ö¤Î´Ø·¸¤Î¤³¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÅù¿ÈÂç¤«¤Ä¸ÄÀÅª¤ÊÆü¡¹¤Ë¤´ÃíÌÜ¡ª¡ÊAmazon¤è¤ê°úÍÑ¡Ë
ÉñÂæ¤ÏÌ¾¸Å²°»Ô¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¤¢¤È¤«¤¿¤Î³¹
ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁèËö´ü¤Î¾¼ÏÂ19Ç¯¡¢Ì¾¸Å²°¡£ÌÚÂ¼²È¼¡½÷¡¦¤¢¤¤¤Ï¡¢¹ñÌ±³Ø¹»¹âÅù²Ê1Ç¯À¸¡£
ÀÄ½Õ¿¿¤ÃÂþÃæ¤Ë¤¤¤ë¤¢¤¤¤Î´Ø¿´¤Ï¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¼Ö¾¸¤µ¤ó¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢º£Æü¤Î¸¥Î©¤Î¤³¤È¡£¼«Ê¬¤¬ÀïÁè¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æµ¤»ý¤Á¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ã¤Ý¤Ã¤Á¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡½¡½¡£¤·¤«¤·¡¢ÊÆ·³¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ¾¸Å²°¤Ï¡¢Åìµþ¤äÂçºå¤ÈÊÂ¤ó¤Ç½ÅÍ×¹¶·âÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿¡£
¾¯½÷¡¦¤¢¤¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÀïÁè¤È¤Ï¡¢¶õ½±¤È¤Ï¡¢¶õ¤«¤é¹ß¤êÃí¤¤¤À¾Æ°ÐÃÆ¤Î±«¤È¤Ï¡¢°ìÂÎ²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊAmazon¤è¤ê°úÍÑ¡Ë
¡ÚÌ¡²è¡Û¤À¤â¤ó¤ÇË¶¶¤¬¹¥¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤È¤ë¤¸¤ã¤ó¡ª
¹ñ¸µ¤Û¤Î¤«¡¢£±£µºÐ¡£
¤³¤Î½Õ¡¢¿Æ¤ÎÅ¾¶Ð¤Ç¡¢°¦ÃÎ¸©Ë¶¶»Ô¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡½¡½¡£¡ÊAmazon¤è¤ê°úÍÑ¡Ë
¡ÚÌ¡²è¡Û¥È¥é¤È¥ß¥±
¤Ä¤é¤¤¤È¤¤â¡¢Èá¤·¤¤¤È¤¤â¡¢²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¢¤½¤³¤Ë¹Ô¤±¤Ð¡¢ÈþÌ£¤·¤¤ÎÁÍý¤È¤ª¼ò¡¢¤½¤·¤Æ¥È¥é¤µ¤ó¤È¥ß¥±¤µ¤ó¤Î¾Ð´é¤¬ÊÑ¤ï¤é¤ºÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡½¡½
Ì¾¸Å²°¤Ë¤¢¤ëÏ·ÊÞ¤Î¤É¤Æ¼Ñ²°¡Ö¥È¥é¤È¥ß¥±¡×¡£·ÐÍý¤òÃ´Åö¤¹¤ë»Ð¤Î¥È¥é¤È¡¢Ä´Íý¤ÈÀÜµÒ¤òÃ´Åö¤¹¤ëËå¤Î¥ß¥±¤¬ÀÚ¤êÀ¹¤ê¤¹¤ë¤ªÅ¹¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¾ïÏ¢¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î¾Ð¤¤À¼¤ÇÆø¤ä¤«¤ËÌë¤Ï¹¹¤±¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊAmazon¤è¤ê°úÍÑ¡Ë
¡ÚÌ¡²è¡Û¤Í¤³¤È¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó
¤Ð¤¢¤µ¤ó¤ËÀè¤À¤¿¤ì¡¢Ç¤Î¥¿¥Þ¤ÈÆó¿ÍÊë¤é¤·¤ÎÂçµÈ¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡£¤È¤â¤ËÇòÈ±¤ÎÀ¸¤¨¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤¤Ã¤È°ì½ï¤Ç¤º¤Ã¤È°ì½ï¡£¤Ò¤È¤ê¤È°ìÉ¤¤¬·«¤ê¹¤²¤ë¡¢ËèÆü¤¬¤¤¤È¤ª¤·¤¯¤Ê¤ë»Íµ¨ÀÞ¡¹¤ÎºÌ¤ê¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¡ÊAmazon¤è¤ê°úÍÑ¡Ë
ÉñÂæÀßÄê¤Ï°¦ÃÎ¸©¤ÎÎ¥Åç¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¸ÞÅùÊ¬¤Î²Ö²Ç
ÉÏË³¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¹â¹»£²Ç¯À¸¡¦¾å¿ùÉ÷ÂÀÏº¤Î¤â¤È¤Ë¡¢¹¥¾ò·ï¤Î²ÈÄí¶µ»Õ¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÎÏÃ¤¬Éñ¤¤¹þ¤à¡£
¤È¤³¤í¤¬¶µ¤¨»Ò¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÆ±µéÀ¸¡ª¡ª¡¡¤·¤«¤â¸Þ¤Ä»Ò¤À¤Ã¤¿¡ª¡ª¡¡Á´°÷Èþ¾¯½÷¡¢¤À¤±¤É¡ÖÍîÂèÀ£Á°¡×¡ÖÊÙ¶¯·ù¤¤¡×¤ÎÌäÂê»ù¡ª ºÇ½é¤Î²ÝÂê¤Ï»ÐËå¤«¤é¤Î¿®Íê¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤³¤È...¡ª¡©
ËèÆü¤¬¤ªº×¤êÁû¤®¡ª ÃæÌî²È¤Î¸Þ¤Ä»Ò¤¬Â£¤ë¡¢¤«¤ï¤¤¤µ500¡ó¤Î¸Þ¿Í¸Þ¿§¥é¥Ö¥³¥á³«±é¡ª¡ª¡ÊAmazon¤è¤ê°úÍÑ¡Ë
ÉñÂæ¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÏÅì³¤»Ô¡£
¡Ú±Ç²è¡Ûµã¤¤¿¤¤»ä¤ÏÇ¤ò¤«¤Ö¤ë
ºûÌÚÈþÂå¤Ï¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤ÎÆüÇ·½Ð¸¿Í¤ËÊÒÁÛ¤¤Ãæ¡£Èà½÷¤Ë¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤ÎÈëÌ©¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÉÔ»×µÄ¤Êº×¤ê¡ÖÇº×¡×¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿Ç¤Î¤ªÌÌ¤ò»È¤¦¤³¤È¤ÇÇ¤ËÊÑ¿È¤Ç¤¤ë¤Î¤À¡£Ç¹¥¤¤ÎÆüÇ·½Ð¤Ë²ñ¤¦¤¿¤áº£Æü¤âÈþÂå¤ÏÇ¤ò¤«¤Ö¤ë¡£¡ÊAmazon¤è¤ê°úÍÑ¡Ë
ÉñÂæ¤Ï¾ï³ê»Ô¡£
¡Ú·à¾ì¥¢¥Ë¥áÌ¡²è¡Û¤æ¤ë¥¥ã¥ó¢¤
»ÖËà¥ê¥ó¤Ï¸Î¶¿¤Î»³Íü¤òÎ¥¤ì¡¢Ì¾¸Å²°¤Î¤Á¤¤¤µ¤Ê½ÐÈÇ¼Ò¤Ë½¢¿¦¤·¡¢°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤¢¤ë½µËö¡¢¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤Î·×²è¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡¢¹â¹»»þÂå¤ÎÍ§¿Í¡¦Âç³ÀÀéÌÀ¤«¤éÅâÆÍ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¯¡£¡Öº£¡¢Ì¾¸Å²°¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¤¬¡×»³Íü¤Î´Ñ¸÷¿ä¿Êµ¡¹½¤Ë¶Ð¤á¤ëÀéÌÀ¤Ï¡¢¿ôÇ¯Á°¤ËÊÄº¿¤µ¤ì¤¿»ÜÀß¤ÎºÆ³«È¯·×²è¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¹¤¤ÉßÃÏ¤Ê¤é¡¢¥¥ã¥ó¥×¾ì¤Ë¤Ç¤â¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤½¤ó¤Ê¥ê¥ó¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤°ì¸À¤«¤é¡¢Æ°¤½Ð¤¹ÀéÌÀ¡£Åìµþ¤Î¥¢¥¦¥È¥É¥¢Å¹¤ÇÆ¯¤¯³ÆÌ³¸¶¤Ê¤Ç¤·¤³¡¢ÃÏ¸µ¡¦»³Íü¤Î¾®³Ø¹»¶µ»Õ¤È¤Ê¤Ã¤¿¸¤»³¤¢¤ª¤¤¡¢²£ÉÍ¤Î¥È¥ê¥ß¥ó¥°¥µ¥í¥ó¤ÇÆ¯¤¯ÀÆÆ£·ÃÆá¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¥¥ã¥ó¥×Ãç´Ö¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¥¥ã¥ó¥×¾ì³«È¯·×²è¤¬»ÏÆ°¤¹¤ë¡£¡ÊAmazon Prime Video¤è¤ê°úÍÑ¡Ë
¡Ú¥¢¥Ë¥á¡Û¥·¥¥¶¥¯¥é
Ì¾¸Å²°¤Ë½»¤à¹â¹»À¸¤Î»°ÎØæÆ¤Ï¡¢°Û³¦¤«¤é¸½¤ì¿Í¤ò¶ô¤é¤¦¥ª¥Ë¤È¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥É¥¹¡¼¥Ä¤È¤ÎÁè¤¤¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¿Í(°ÍÂå)¤Ë¼è¤êØá¤¡¢¸½À¤¤Ë¸½¤ì¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥ª¥Ë¤«¤é¿Í¡¹¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¸ÅÂå¤ÎÈë½Ñ¤ÈºÇ¿·µ»½Ñ¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥Ñ¥ï¡¼¥É¥¹¡¼¥Ä¡Ö¥è¥í¥¤¡×¤Î¤ß......¡£
8Ç¯Á°¡¢¾®¸¶Ä®¤ò½±¤Ã¤¿µðÂç¤ÊºÒ³²¤Ç²ÈÂ²¤ò¼º¤Ã¤¿æÆ¤Ï¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é¶§°¤Ê¥ª¥Ë¤Î¥¤¥Ð¥é¤¬½É¤ë¥Ñ¥ï¡¼¥É¥¹¡¼¥Ä¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢¥ª¥Ë¤ÈÀï¤¦¥Á¡¼¥à¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤ë¡£
¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤ë·è°Õ¤ò¤·¤¿æÆ¤Ï¡¢À¤³¦¤òµß¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«...¡ª¡©
²áµî¤ÈÌ¤Íè¡¢¸½À¤¤È°Û³¦¡¢ÁÛ¤¤¤È´ê¤¤¤¬¸òº¹¤¹¤ë¡¢³è·à±ÑÍºëý¡ª¡ÊAmazon¤è¤ê°úÍÑ¡Ë
¼ç¤ÊÉñÂæ¤È¤·¤ÆËÅÄ»Ô¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¡¢¸¤»³»Ô¡¢ÅÄ¸¶»Ô¡¢ÃÎÂ¿·´ÈþÉÍÄ®¤ò¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤¿¾ì½ê¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£