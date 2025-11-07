日本高野連は７日、大阪市内で、今夏甲子園の運営委員会を行い、「２部制」や暑さ対策に関する結果報告を行った。

全４９代表校に運営に関するアンケート調査を行った。今大会は、大会史上初めて「夕方開幕」を実施し、導入２年目の「２部制」も第１〜６日に拡大。これらについて、９割以上が暑さ対策として「効果があった」と回答した。

一方、第４日第４試合（綾羽―高知中央）は、延長戦にもつれたことや第３試合の雨天中断が影響し、史上最も遅い午後１０時４６分まで試合が続いた。この第４試合の終了時刻に関しては、「教育的配慮の観点から遅くまでやることに疑問を持った」や「生徒の生活習慣にとってよくないと感じた」、「応援団の解散時刻が遅くなり大変だった」といった意見があった。

一定の時刻で継続試合とする運用については、「試合の進行具合や時刻が気になった」や「目の前の試合に集中できない」、「夕方の部の開始を繰り上げるべき」といった意見も寄せられた。

来夏以降の２部制のあり方については、「今大会と同程度の日数で実施」が３１％、「３試合で２部制を実施すべき」が２５％、「今大会より多い日程で実施すべき」が１８％などと続き、全体の８割以上が何らかの形で２部制を継続することに賛成の意見を示した。

そのほか、クーリングタイムは８４％が「効果があった」、補食は９６％が「提供があってよかった」となった。井本事務局長は、「経験した学校がどう感じたか、生の声を聞いて来年以降に上手く生かしていきたい」と話した。なお、「２部制」の来夏の実施有無については未定とした。