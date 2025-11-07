高市首相は7日から、初の予算委員会に臨みました。これに先立ち行われた勉強会は、異例ともいえる午前3時にスタート。「気合はわかるが周りは大変」といった声もあがっています。

■異例“未明の勉強会”そして2つの会議に…

集合時間は午前3時。秘書官たちはさらに早めの集合しました。首相公邸周辺が、この時間に慌ただしくなるのは異例です。

記者

「午前3時すぎです。高市首相が首相公邸に入ります」

予算委員会に向けて行われた“未明の勉強会”。これに、現役の閣僚からは次のような声が…。

現役閣僚

「気合はわかるが周りが大変だ」

勉強会は、3時間あまりに及びました。予算委員会が始まるまでの間、2つの会議に出席。

働いて、働いて、働いて…。

出勤から6時間後、ようやく予算委員会へ。隣に座るのは、片山財務相。聞こえてきたのは…。

片山さつき財務相「いっぱい（豚まんを）差し入れでもらって、もらっていただけない？」

高市首相「えーでも豚まん結構差し入れいっぱいで冷凍庫…」

片山さつき財務相「でもあれ（豚まん）はちょっとで栄養カロリーいっぱいとれるいい食べ物」

高市首相「まあいい食べ物」

豚まんトークでした。

■午後はミサイル対応、予算委員会で「消費税ゼロ」本格論戦へ

午前中は、自民党の質問。休憩を挟み、午後の野党質問が勝負どころです。一度官邸へ戻りますが、この間には…。

高市首相（7日午後1時前）

「すみません、先ほど北朝鮮が弾道ミサイルを発射しました」

そのままミサイル対応を行い、午後の予算委員会へ。

少し眠そうな様子ですが、首相として野党と初めての本格論戦。まずは、物価高対策について。

立憲民主党 本庄知史議員

「食料品の消費税ゼロについて。今年5月、高市総理が総理になる前、『国の品格として食料品の消費税率を0％にすべき』（と発言）。わずか半年前なんですよ。何年も前ならともかく、半年前。この間、何があったんでしょう？」

高市首相

「おっしゃる通り今年5月、私はおっしゃる通りの発言をした。しかし残念ながら自民党税制調査会では賛同を得ることはできなかった。いつまでも突き通すわけにも参りません。選択肢として排除するものではない」

立憲民主党 本庄知史議員

「法制化について検討を行うんですか？ 行わないんですか？ 明確に答弁していただいて」

高市首相

「『法制化につき検討を行う』は（維新と）合意、検討を行います」

その上で、実現には慎重な姿勢を示しました。

■働き方改革は？ “未明の勉強会”も追及され…

続いて、働き方改革。高市首相は、労働時間の規制緩和を厚生労働相に指示していますが…。

立憲民主党 長妻昭議員

「労働者を守るために規制がきちっとかかっている。緩めれば緩めるほど働く人に不利になるのでは」

高市首相

「私自身はあくまでも健康第一。本人の選択を前提にして、労働時間については一度検討してほしいと」

“未明の勉強会”についても追及が…。

立憲民主党 黒岩宇洋議員

「熱心な総理ならではだけど、聞くところによると約100人ぐらいの規模が待機したと。（職員らは）何時頃、家出たのかなと。総理の受け止めを」

高市首相

「手伝ってくれた秘書官、宿舎から公邸までついてきてくれたSP・ドライバーの方にご迷惑をかけたと思う」

◇

未明から14時間以上働いた高市首相。予算委員会は来週も行われます。