¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Û¸°»³Í¥¿¿ £³Ï¢ÇÆ¤Ø£Ó£Ð¼ó°ÌÈ¯¿Ê¤â¡Ä¥¹¥Ô¥ó¤Î¥ß¥¹¤òÌÔ¾Ê¡ÖÁ´¤¯¾Ð¤¨¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡Ë¥·¥ê¡¼¥ºÂè£´Àï£Î£È£ËÇÕ½éÆü¡Ê£·Æü¡¢Âçºå¡¦ÅìÏÂÌôÉÊ¥é¥¯¥¿¥Ö¥É¡¼¥à¡Ë¡¢ÃË»Ò¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê£Ó£Ð¡Ë¤Ï¡¢¸°»³Í¥¿¿¡Ê¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡¦ÃæµþÂç¡Ë¤¬£¹£¸¡¦£µ£¸ÅÀ¤Ç¼ó°ÌÈ¯¿Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢É½¾ð¤Ï²ù¤·¤µ¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡±éµ»ÃæÈ×¤ËÍî¤È¤··ê¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¥¨¥Ã¥¸¤Î°ú¤Ã³Ý¤«¤ê¤¬ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¥¥ã¥á¥ë¥¹¥Ô¥ó¤Î»ÑÀª¤¬Êø¤ì¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î£°ÅÀ¡££´²óÅ¾¥È¡¼¥ë¡¼¥×¡½£³²óÅ¾¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤ÎÏ¢Â³¥¸¥ã¥ó¥×¡¢£´²óÅ¾¥µ¥ë¥³¡¼¤Ç¤Ï¤È¤â¤Ë£³ÅÀÂæ¸åÈ¾¤Î£Ç£Ï£Å¡Ê½ÐÍè±É¤¨ÅÀ¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¡Ê£³²óÅ¾È¾¥¸¥ã¥ó¥×¡Ë¤Ç¤â£²ÅÀÂæ¸åÈ¾¤Î£Ç£Ï£Å¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¼êÄË¤¤¥ß¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¶¥µ»¿ÍÀ¸¤Çµ²±¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥ß¥¹¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ö¤¿¤ÀÊòÁ³¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÀäÂÐ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ËÍ¤È¤·¤Æ¤ÏÁ´¤¯¾Ð¤¨¤Ê¤¤¥ß¥¹¤Ç¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÔ¾Ê¡£
¡¡¤«¤Í¤Æ¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤Î£±£°£¸¡¦£±£²ÅÀ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤½¤³¡Ê¥¥ã¥á¥ë¥¹¥Ô¥ó¤Î¥ß¥¹¡Ë¤Ç£±£°£°ÅÀ¤ÎÊÉ¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ºÙ¤«¤¤ÉôÊ¬¤ÎÅÀ¿ô¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ï¤¹¤´¤¯Âç»ö¤À¤Ê¤ÈÈ©¤Ç´¶¤¸¤¿¡£¥¸¥ã¥ó¥×°Ê³°¤ÎÉôÊ¬¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È´é¤ò¤·¤«¤á¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢º£Âç²ñ¤¬£Ç£Ð¥·¥ê¡¼¥º½éÀï¡£¡Ö²ù¤·¤¤ÉôÊ¬¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À£±ÀïÌÜ¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¸°»³¡££¸Æü¤Î¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤ÏÆ±¤¸²á¤Á¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤ï¤±¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¡£