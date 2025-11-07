代表ではオールラウンダーとしてアピールだ。侍ジャパン・日本代表合宿に参加中の広島・小園海斗内野手（２５）が、前日の遊撃に続き、この日は二塁手としても、守備メニューに加わった。

本人も「実際にどこでもいいと思っています」と来季のＷＢＣメンバー入りへ、ポジションへのこだわりは全くない。「それがショートなのか、サードなのか、分からないですけど（試合に）出たいと思っているので。アピールしないといけない立場だと思っているので」とキッパリ。「守れはしますけど、うまくはない。もう必死にアウトにすることだけを考えて。守備で迷惑をかけないようにと思ってやっています」と、代表でもガムシャラさをウリにしていくという。

実際に所属チームでは今季、三塁６１、遊撃５０、二塁２２試合と複数ポジションについてきた。それだけに、内野全ポジション対応可能なユーティリティーぶりは、日の丸メンバーの中でも武器になる。今季、打率３割９厘で首位打者を獲得し、リーグで唯一の得点圏打率４割を誇る打棒のほかに、ディフェンス面では「どこでも守れる」オールラウンダーとして、来春のＷＢＣメンバー入りをアピールしていく。