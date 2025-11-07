元テレ東・福田典子アナ、貴乃花親方の長男・花田優一との交際を生公表 同棲も明かす
【モデルプレス＝2025/11/07】元テレビ東京で現在はフリーで活動する福田典子アナウンサーが11月7日、TOKYO MXの情報番組「5時に夢中！」（毎週月〜金曜、午後5時〜）に生出演。元横綱・貴乃花親方の長男で靴職人の花田優一氏との交際を公表した。
【写真】福田典子アナ、子ども抱えた親子2ショットプリクラ
番組冒頭、福田アナについて「結婚、出産、離婚などありつつ…現在はフリーアナとして活躍」と紹介された。MCを務めるミッツ・マングローブから「お子さんもいて、バツもあって」と言われると、「はい。幸せに前向きに進んでおります」とコメント。さらに、垣花正アナから、7月に一部週刊誌で報じられた、花田氏との交際について触れられた。
ミッツは「そうみたいですね。全く知らなかったんですけど」とし、「5分、10分ぐらい前ですかね。とある知り合いからLINEが来まして。『今日福田典子よろしくお願いします』って」と放送前に花田氏から連絡があったと告白。福田アナは「お世話になっております」と挨拶し、「『今日はミッツさんがいるなら大丈夫だね』って言っていただいたので」と花田氏とのやりとりを明かした。
また、ミッツが「オモロイ人ですよね、あの人は」と言うと、福田アナは「いい人ですよ。散々叩かれてますけど（笑）」と笑いを誘いつつコメント。現在は結婚はしていないものの、同棲しているといい「2人で夜中じゅう飲んでいることもあります」と話していた。
福田アナは、福岡県出身。大学卒業後の2013年にRKB毎日放送に入社。テレビ東京へは2016年に入社した。2021年3月に一般男性との結婚を発表。同年12月に7月に第1子を出産した。（modelpress編集部）
情報：TOKYO MX
【Not Sponsored 記事】
