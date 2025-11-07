「to make someone’s day」の意味は？直訳は「誰かの日を作る」だけど！？【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「to make someone’s day」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「誰かの一日を特別なものにする」「誰かを幸せな気持ちにする」でした！
直訳すると、「誰かの日を作る」という意味。
自分の行動によって、誰かを幸せな気分にさせるといったニュアンスとなり、感謝の気持ちも込めて使われています。
「Thanks for coming to visit today. You really made my day.」
（今日会いに来てくれてありがとうね。そのおかげで幸せな気分になったよ）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部