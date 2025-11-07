病気の子どもたちに笑顔とプレゼントを届けてきた冬の風物詩「サンタパレード」が東京と大阪で開催
サンタクロースの姿で非日常を楽しみながら街中パレードや公園ランニングを行い、その参加費を活用して病気と戦う子どもたちにクリスマスプレゼントを贈るチャリティーイベント「サンタパレード東京」が2025年11月16日(日)に東京・渋谷〜原宿の公道および代々木公園で、「サンタパレード大阪」が12月7日(日)に大阪城公園で開催される。
【写真】サンタクロース姿で渋谷駅から原宿駅までをウォーキング！
2009年に大阪、2018年に東京でスタートした「サンタパレード」。これまで延べ7万3000人を超える参加者が集まり、合計2万2000人の病気と戦う子どもたちにプレゼントやメッセージ、笑顔を贈ってきた世界最大級のサンタランイベント。
2024年度は東京で2500人、大阪で4000人が参加。東京8病院・大阪15病院に入院している2800人の子どもたちにプレゼントを贈るとともに、医療を必要としているフィリピンの子どもたちへの支援を行った。
■【サンタパレード東京】約3000人のサンタクロースが原宿＆渋谷をジャック！クリスマスイベントも盛りだくさん
8年目を迎える「サンタパレード東京」は、渋谷駅から原宿駅までの公道2.5キロを、サンタクロース姿でクリスマス色に染まる街の景色を楽しみながらゆっくりとウォーキング。スペシャルアンバサダーのマーク・パンサーさんら著名人もサウンドカーに乗って一緒に参加する。
メイン会場の代々木公園ではクリスマスライブをはじめ、さまざまなパフォーマンスや協賛ブースでの体験型イベントなど企画が盛りだくさん。日本最大級のスペインフェスティバル「フィエスタ・デ・エスパーニャ 2025」にもサンタ姿で参加でき、スペイン料理やフラメンコショーなどを堪能できる。
■「サンタパレード 東京 2025」開催概要
日時：2025年11月16日(日)12時45分〜16時／受付10時〜(予定)※雨天決行・荒天中止
出演：マーク・パンサー(サンタパレード公式アンバサダー／DJ)ほか
会場：【メイン会場】代々木公園イベント広場(東京都渋谷区代々木神園町2-1)【パレード】原宿駅〜渋谷駅周辺2.5キロ(一般道路を使用)
参加人数：2800人予定(2024年度実績2500人)
参加料：大人3300円、高校生・大学生2200円、中学生以下1100円
参加方法：公式サイト・ファミリーマート店舗でチケット販売中
チャリティー先：関東圏の小児医療機関(計8病院予定)
主な内容：
●世界最大級のサンタランイベント「サンタパレード東京2025」
参加者全員がサンタクロースの衣装を着て渋谷〜原宿の街をウォーキング。
●日本最大級スペインフェスティバル「フィエスタ・デ・エスパーニャ2025」共催
12年前より開催し、毎年10万人以上が来場する日本国内最大級のスペイン系イベントも同時開催。スペインの食はもちろん、フラメンコなどのステージパフォーマンスやアート、カルチャーが集結する。
時間：10時〜19時
■【サンタパレード大阪】約4000人のサンタクロースが大阪城を真っ赤に染め上げる!?桂文枝さんも応援に駆けつける
17年目を迎える「サンタパレード大阪」は、紅葉が美しい大阪城公園内約4キロのコースを、サンタクロース姿でランニングやウォーキング。毎年、オリジナル衣装に身を包んだ個性豊かなサンタクロースが多数登場するのも大阪ならでは。
ゴールしたあとは、病気と戦う子どもたちへのメッセージをカードに書き、それをクリスマスツリーのオーナメント装飾に活用。カードは後日、「サンタパレード」の企画運営を行う学生たちがプレゼントと一緒に病院や海外支援先へ届けられる。
メイン会場で同時開催となる、大阪産(もん)の食材を使った「日本の食まつり」も必見。
■「サンタパレード 大阪 2025」開催概要
日時：2025年12月7日(日)11時〜15時／受付9時〜(予定)※雨天決行・荒天中止
会場：【メイン会場】大阪城公園・太陽の広場＆園内道路(大阪府大阪市中央区大阪城1-1)
出演：桂文枝(2代目キャプテン 落語家／上方落語協会会長)ほか
参加人数：4500人予定(2024年度実績4000人)
参加料金／方法：サンタパレード東京に同じ
チャリティー先：関西圏の医療機関(計16病院予定)
主な内容：
●世界最大級のサンタランイベント「サンタパレード大阪2025」
参加者全員がサンタクロースの衣装を着て、ランニング＆ウォーキング。参加費の一部が病気と戦う子どもたちへのクリスマスプレゼントに。
●大阪の食が大集合「日本の食まつり」コラボ開催
サンタさんたちのお腹を満たす「日本の食まつり」を同時開催。大阪産(もん)食材を使ったキッチンカー10台が登場。
今回のイベントについて担当者に話を聞いてみた。
ーー今回のイベントの狙いは？
サンタパレードは、難病や重い病気とともに生きる子どもたちと、そのご家族のこころを応援するチャリティーイベントです。クリスマスの時期に家に帰れず、病院で過ごす子どもたちにクリスマスプレゼントを届けます。「病気でたたかっている子どもたちやご家族がいることを多くの方に知っていただきたい」「応援する人も笑顔で楽しみながらボランティアに参加できる場を作りたい」という想いで、毎年チャリティーイベントを開催しています。
ーー今回のイベントのイチオシは？
チャリティー要素と一体感のある楽しいイベント体験そのものです。数千人の参加者がいっせいにサンタの衣装をまとい、街や公園をパレードする光景は圧巻です。この「真っ赤な波」のような一体感と、誰もがサンタになれる非日常的な体験が醍醐味です。本格的なマラソンではなく、パレード形式のため、年齢や体力に関係なく、家族連れから友人同士、個人まで、誰もが気軽に楽しく参加できる点も魅力です。開催年度によって違いますが、スペシャルアンバサダーやゲストなどが登場し、イベントを盛り上げます。
ーー読者(ユーザー)へのメッセージは？
皆さんの参加を心からお待ちしています！
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
