【「AXGRIT」：第4弾「アイドルマスター シャイニーカラーズ」】 11月7日 発表

渋谷TSUTAYA IP書店は、ブランド「AXGRIT」の第4弾は「アイドルマスター シャイニーカラーズ」であることを発表した。

今回「渋谷TSUTAYA IP書店×デザインココ」が送る新たなブランド「AXGRIT」より、第4弾として「アイドルマスター シャイニーカラーズ」のアイドルユニット「Straylight（ストレイライト）」に所属する「芹沢あさひ」「黛冬優子」「和泉愛依」の3人がブランド衣装を纏った姿で登場。

12月1日より「SHIBUYA TSUTAYA IP書店」、12月5日より「TSUTAYA EBISUBASHI 大阪IP書店」にて描き下ろしコラボグッズの販売を予定しているほか、会場では「黛冬優子」の1/7スケールフィギュアの展示と予約受付を予定している。

「アクリルスタンド」（全3種）価格：各2,750円

「缶バッジ 等身」（全3種・ランダム）価格：1個660円

「缶バッチ ミニキャラ」（全3種・ランダム）価格：1個660円

「トレーディングミニキャラアクリルスタンド」（全3種・ランダム）価格：1個880円

「ステッカー」（全3種）価格：各550円

「デスクマット」（全3種）価格：各3,960円

「アクリルボード キービジュアル」価格：3,300円

「クリアファイル」（全4種）価格：1枚550円

「Tシャツ」（全3種）サイズ：L、XXL 価格：7,150円

グッズ購入特典「ノベルティIDカード風プラスチックカード」（全3種・ランダム）

THE IDOLM@STER(TM) & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

(C)AXGRIT