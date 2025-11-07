「AXGRIT」第4弾は「アイドルマスター シャイニーカラーズ」！ Anti × Gravity Unit衣装のグッズや黛冬優子がフィギュア化
渋谷TSUTAYA IP書店は、ブランド「AXGRIT」の第4弾は「アイドルマスター シャイニーカラーズ」であることを発表した。
今回「渋谷TSUTAYA IP書店×デザインココ」が送る新たなブランド「AXGRIT」より、第4弾として「アイドルマスター シャイニーカラーズ」のアイドルユニット「Straylight（ストレイライト）」に所属する「芹沢あさひ」「黛冬優子」「和泉愛依」の3人がブランド衣装を纏った姿で登場。
12月1日より「SHIBUYA TSUTAYA IP書店」、12月5日より「TSUTAYA EBISUBASHI 大阪IP書店」にて描き下ろしコラボグッズの販売を予定しているほか、会場では「黛冬優子」の1/7スケールフィギュアの展示と予約受付を予定している。
「アクリルスタンド」（全3種）価格：各2,750円
「缶バッジ 等身」（全3種・ランダム）価格：1個660円
「缶バッチ ミニキャラ」（全3種・ランダム）価格：1個660円
「トレーディングミニキャラアクリルスタンド」（全3種・ランダム）価格：1個880円
「ステッカー」（全3種）価格：各550円
「デスクマット」（全3種）価格：各3,960円
「アクリルボード キービジュアル」価格：3,300円
「クリアファイル」（全4種）価格：1枚550円
「Tシャツ」（全3種）サイズ：L、XXL 価格：7,150円
グッズ購入特典「ノベルティIDカード風プラスチックカード」（全3種・ランダム）
‼特報‼- AXGRIT (@AXGRIT) November 7, 2025
！AXGRIT 第4弾！
第4弾は何と！『アイドルマスター シャイニーカラーズ』！！
Anti × Gravity Unitを身にまとった3人のグッズを販売！
限定ノベルティの配布もあります！
さらに「#黛冬優子」がブランド衣装でフィギュア化！
1/7スケールフィギュア展示も行います！！
ぜひお越しください🎵… pic.twitter.com/zHeF0rCR9h
THE IDOLM@STER(TM) & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
(C)AXGRIT