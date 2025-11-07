◇女子ゴルフツアー TOTOジャパンクラシック第2日（2025年11月7日 滋賀県 瀬田GC北C＝6616ヤード、パー72）

15位から出たメルセデスランク1位の佐久間朱莉（22＝大東建託）が6バーディー、ボギーなしでこの日最少に並ぶ66をマークし、通算9アンダーで4位に浮上した。首位と2打差。

ホールアウトした佐久間は「ノーボギーのプレーができたのが良かった」と表情を緩めた。

パー5の1番で3メートルのチャンスをものにすると、2番では手前エッジから放った強めのアプローチがカップに収まり連続バーディー発進。これで勢いに乗り計6バーディーを重ねた。

17番ではティーショットを左の林に打ち込んだが、跳ね返ってラフに出て来てパーセーブ。幸運にも恵まれ「2番（のチップインバーディー）はラッキーだったし、17番で出て（林から）きてくれたのも良かったので、日頃の行いを良くしておこう」と笑わせた。

初日は世界ランク3位のミンジ・リー、同4位の山下と同組でプレー。「2人ともショットの精度が素晴らしい。ちょっとの（精度の）差が大きいと思った」と刺激を受けて2日間連続の好スコアにつなげた。

勝てば今季5勝目で初の年間女王に大きく近づく。「年間5勝したいとずっと言っていたので、その目標に向けてただひたすらに頑張りたい」と力を込めた。