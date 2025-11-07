SNIDELの冬コレクションが登場！極上素材で叶える上品スタイル

SNIDEL（スナイデル）が贈る「HIGH QUALITY COLLECTION」は、素材・仕立て・着心地にこだわった特別なライン。尾州の職人技や希少素材を取り入れ、長く愛せる“本物の上質”を追求しています。寒い冬を、心まであたたかく満たす一着に出会えるコレクションです。

SNIDEL冬コレクションが魅せる上質な素材美

尾州産の上質ウールナイロンを使用した「HQLスカーフ付きウールミドルコート」（42,900円）は、軽やかでしなやかなリバー仕立てが魅力。グレー、ベージュ、ライトブルーの3色展開で、サイズは0／1。

また、ウール53%、アルパカ16%をブレンドした「HQLチェスターロングコート」（49,500円）は、柔らかく立体感のある風合いで大人の女性らしさを演出。グレー、ブラック、ベージュの3色が揃います。

希少素材が叶える冬の贅沢ニット

スリアルパカを76%使用した「スリアルパカVネックプルオーバー」（20,900円）は、まるでシルクのような光沢とぬくもり♡ホワイト、ピンク、ライラックの3色展開で、サイズはF。

さらに、フォックス×アルパカの軽やかさを楽しめる「フォックスカシミヤオフショルプルオーバー」（23,540円）は、肌に寄り添うような着心地で冬の装いを上品にアップデート。

アイボリー、ダークグレー、ピンクの3色展開です。

タイムレスに着こなすSNIDELの冬アイテム

「HQLメリノウールアメスリニットワンピース」（19,800円）は、タスマニアウールならではの柔らかさが魅力。ホワイト、チャコールグレー、ミント、ピンクの4色展開。

さらに、キャメルを織り交ぜた「HQLバルマカンリバーコート」（42,900円）は、軽やかな着心地で美しいシルエットを実現。グレー、ミント、ブラウンの3色が揃い、冬のスタイルを上品にまとめてくれます♪

SNIDELの冬を、上質にまとう♡

SNIDELの「HIGH QUALITY COLLECTION」は、丁寧な素材選びと職人技によって生まれた、冬を彩る特別なライン。公式オンラインストア、USAGI ONLINE、および全国店舗で順次発売中です。

今年の冬は、SNIDELの上質なぬくもりをまとって、あなたらしいラグジュアリースタイルを楽しんでみませんか？