「プロレス・スターダム」（７日、後楽園ホール）

人気ユーチューバーでタレントのフワちゃんが電撃登場。プロレスでの活動再開を表明した。テレビで見ない日はないほどの活躍をみせていたフワちゃんだったが、昨年８月にＸでタレントのやす子への不適切な投稿により、活動休止となっていた。会場が騒然となる中、ブルーのコスチューム姿でリングに上がり、決断の理由と覚悟をすべて敬語で語った。

全文は次の通り。

「皆さん、お久しぶりです。フワちゃんです。昨年は、私の発言でお騒がせをしてしまいまして申し訳ありませんでした。皆さんにお話したいことがあり、お時間をいただいてもよろしいでしょうか。あれから１年半、時間をかけて自分自身を振り返り、私なりにたくさん考えてきました。改めなければならないことがたくさんあり、猛省しております。一方で自身の強みをまた発揮できるところはあるのか？試行錯誤しながら考え、精進し、生活しておりました。この期間で敬語も学びました。そして新しい夢ができました。この１年間、考えている中で、私にとってどうしてもまた挑戦したいもの。それはプロレス一択でした！反省や禊ぎのためではありません。私自身、プロレスには３年前のテレビ番組の企画で挑戦して以来、ずっと大切に思っていた存在であり、かつ命をかけて戦う覚悟がある者しか上がれない舞台です。そんな大好きなプロレスに、これから本気で向き合う覚悟をもって、きょうはこの後楽園に挨拶をしにきました。改めてこの状態の私を受け入れてくれているスターダム、そして私に指導してくれている選手の先輩方、本当にありがとうございます。皆様、どうぞ宜しくお願いします。私の夢の始まり、再デビューの舞台は１２月２９日、両国国技館。私にはもったいないぐらいのとても素晴らしい舞台で試合をさせていただきます。まだ何も決まってないんですけど、そこに向けて一生懸命練習を頑張っております。今まで見たことがないぐらい真剣なフワちゃんをみんなにみてほしいです。プロレスに真摯に向き合う覚悟をもって、私はここに立っています。皆さんがとっても期待しても、絶対にそれを上回る試合をしますので、皆様にいただいたご恩を何倍にもして、たくさんの倍にして返します。皆様、絶対にこれから頑張ります。よろしくお願いします」