Aぇ! groupの佐野晶哉がInstagramを開設し、自身の主演映画『トリツカレ男』にまつわる写真を公開した。

投稿では全国公開中のアニメ映画『トリツカレ男』の告知や、東京国際映画祭に出席した時の様子や、佐野の演じるジュゼッペのために奮闘するハツカネズミのシエロを持って嬉しそうに写真を撮る様子、シエロ役を演じた柿澤勇人とのツーショットを披露した。

『トリツカレ男』は、長年多くのファンから愛されている、いしいしんじによる短編小説『トリツカレ男』（新潮文庫刊）をミュージカルアニメーションとして映画化した作品。『映画クレヨンしんちゃん ガチンコ！逆襲のロボと一ちゃん』の髙橋渉が監督を務め、『サマーフィルムにのって』の三浦直之が脚本を手がける。

佐野が演じる主人公・ジュゼッペは、なにかひとつのことに夢中になると、他のことがまったく見えなくなってしまうことから、街の人たちに“トリツカレ男”と呼ばれている。佐野は自身の投稿で「何かに夢中になるってこんなに素敵なことなんやって改めて感じさせてくれる作品です。みんなもトリツカレまくれーーー！」と、メッセージを寄せた。

（文＝リアルサウンド編集部）