「お金持ちが多そう」と思う栃木県の市ランキング！ 2位「那須塩原市」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
街を歩いていると、「この街にはお金持ちが多そう」と感じることはありませんか？ 整った街並みや落ち着いた住宅街、高級感のあるお店など、さまざまな要素から“豊かさ”を感じる瞬間があります。では、多くの人が思い浮かべる“お金持ちの街”とは、どこなのでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年10月30〜31日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「お金持ちが多そう」と思う市に関するアンケートを実施しました。
その中から、栃木県の市で「お金持ちが多そう」と思う市ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「別荘が多いエリアなので、高所得者が多そう」（40代女性／神奈川県）、「リゾート地や別荘が多く、観光業や土地利用による資産価値が高い地域だと思うから」（30代男性／富山県）、「観光客が多い、またはゴルフ場が多いため、裕福な方が一定数いそうだなと思う」（30代男性／埼玉県）といった声が集まりました。
回答者からは「行ったことがあり、東武とJRを中心に商業エリアが大きく広がっており、MRTの開通などもあり利便性も向上して、県内では富裕層に人気があるはず」（40代男性／東京都）、「都市機能が集中する県庁所在地だから」（40代女性／長崎県）、「商業施設が多く富裕層が集うエリア」（40代女性／福島県）といった声が集まりました。
2位：那須塩原市／37票栃木県の北部に位置し、皇室の静養地である那須御用邸があることで知られています。那須岳のふもとには那須温泉郷が広がり、温泉地としても有名。自然豊かで広大な土地が多く、別荘地としてのイメージから「お金持ちが多そう」と感じる人が多いのかもしれません。
回答者からは「別荘が多いエリアなので、高所得者が多そう」（40代女性／神奈川県）、「リゾート地や別荘が多く、観光業や土地利用による資産価値が高い地域だと思うから」（30代男性／富山県）、「観光客が多い、またはゴルフ場が多いため、裕福な方が一定数いそうだなと思う」（30代男性／埼玉県）といった声が集まりました。
1位：宇都宮市／159票栃木県の県庁所在地であり、中核市に指定されている県内最大の都市です。宇都宮駅周辺には商業施設やオフィスビルが集積しており、北関東でも有数の経済の中心地としての顔を持ちます。交通の便も良く、東北新幹線や在来線が乗り入れ、東京方面へのアクセスも良好。都市機能の充実ぶりや活気から、富裕層が多く住むイメージにつながっていると考えられます。
回答者からは「行ったことがあり、東武とJRを中心に商業エリアが大きく広がっており、MRTの開通などもあり利便性も向上して、県内では富裕層に人気があるはず」（40代男性／東京都）、「都市機能が集中する県庁所在地だから」（40代女性／長崎県）、「商業施設が多く富裕層が集うエリア」（40代女性／福島県）といった声が集まりました。
