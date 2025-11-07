モデル・女優としても活動するグラビアアイドルの桃月なしこさんが、11月14日発売の水着グラビアムック「BLT MONSTER Round 6」（東京ニュース通信社）の表紙＆巻頭グラビアに登場します。24ページにわたるロンググラビアは必見です。



【写真】王冠をまとい凛とした美しさの桃月なしこさん

BLT MONSTERは、女性の肉感、肌感、質感──そして、そこから浮き彫りになる人間性をとらえ、彼女達の奥底に眠る“怪物”に迫ることをコンセプトにした水着グラビアムック。まさに“モンスター”級と呼ぶべきスケッチブックサイズの大迫力のB4判型、そして18P以上の大ボリュームで現在のグラビアシーンで活躍する女性を掲載しています。



「魔進戦隊キラメイジャー」（2020〜21年放送）で悪の幹部・ヨドンナ役を演じ注目を集めたほか、ドラマ「セイサイのシナリオ」では主演を務め、放送中のTVアニメ「不器用な先輩。」ではゲスト声優として参加するなど、その活動の幅を広げている桃月さん。



そんな彼女の美しいビジュアルに焦点を当て、素肌感を生かしたナチュラルなカットから、王冠をまとった凛とした姿まで、品格と強さを併せ持つ彼女の魅力を余すところなく収録。B4サイズというスケールで、グラビア界を牽引し続ける彼女の美しさを存分に堪能できます。



BLT MONSTER Round 6は表紙に桃月なしこさんを迎え、裏表紙には沢美沙樹さん、中面には風吹ケイさん、山田あいさん、アイドルグループ・NEO JAPONISMの瀬戸みるかさんが登場します。



【桃月なしこさんプロフィール】

ももつきなしこ 1995年11月8日生まれ 愛知県出身 T160・B84W60H87 趣味で始めたコスプレで注目を集め、2017年にデビュー。圧倒的なビジュアルで瞬く間に人気者に。公式YouTubeチャンネル「桃月なしこのなんかやるちゃんねる」が好評配信中。最新情報は、公式X(@nashiko_cos)、Instagram(@nashiko_cos)