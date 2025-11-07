女性アイドル、プライベート写真流出も恋愛関係を否定「異性と遊びに行っただけで晒されるの可哀想すぎる」
アイドルグループ・君と見るそらの内山優花さんは11月6日、自身のX（旧Twitter）を更新。恋愛関係のうわさに対し、事実無根であると表明しました。
【画像】事実無根の証拠を提示する
さらに「掲載されている写真は2023年9月26日のものであり、事実とは異なる印象を与える投稿により、非常に迷惑しております」と、その時の写真に記録されている情報画像も提示しています。
コメントでは、「だと思った」「男とディズニーってだけで恋愛なんて一言も言ってないぞ」「そんなアイドル前の写真持ってこられてもね ほんとにネタが無いんだろうなと思うね」「ほんとによく言ってくれたよ！！伝えてくれてありがとう！！」「全く問題無いですね」「異性と遊びに行っただけで晒されるの可哀想すぎる」と、内山さんに同情する声が多く寄せられました。
「全く問題無いですね」内山さんは自身が男性と一緒に写る写真を載せ、まるで彼氏であるかのように誘導したアカウントのポストを引用し、「高校時代の知人であり、当時も恋愛関係は一切ございません」と否定。「また、アイドル活動開始以降も現在に至るまで関わりは一切持っておりません」とも断言しています。
