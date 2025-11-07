【漫画】怠惰な元天使が“社畜地獄”で惡魔と対峙　新連載『ギリギリギルティメルトダウン』開幕

『追放惰天使ギリギリギルティメルトダウン』（躯咲マドロミ）が「竹コミ！」で2025年11月6日（木）12：00より連載開始された。

『追放惰天使ギリギリギルティメルトダウン』

怠惰の罪で天界を追放された元・大天使メルトダウン。地上で惡魔狩りの労役を課された彼女だが、相変わらず労働意欲はゼロ。

天界から追放されたなか、地上ではジュースやお菓子を飲み食いしながらTV番組を見たりなど、下界でダラダラ過ごすメルトダウン。相棒の天使・ユコロンに怒られながら、惡魔狩りへ。しかしメルトダウンは人間にとりついた惡魔と対峙しても、やる気は見えず……。

「人間より上位気取って天界で暮らしているような奴が!! 私を裁くというのか!!」「この社会だけじゃない!! 全てを破壊したら展開も破壊してやる!!」怒りに身を任せる惡魔とともに、惡魔につかれた人間のバックグラウンドが描かれていく。

パワハラ・セクハラ、休日出勤、サービス残業、安月給……。「こんな会社が存在する社会そのものが潰れてしまえ!!」と叫ぶ惡魔に対して、メルトダウンは説得を行う。ギリギリアウトなメルトダウン、果たして彼女が天界に帰還する日は来るのだろうかーー。

■作家情報躯咲マドロミCOMIC MeDuにて『カラフルグレー』を連載。奇抜な世界観・奇妙なキャラクター・奇怪なシナリオが持ち味

